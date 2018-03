Regionali, M5S: al via la raccolta firme per la presentazione della lista

Il movimento torna nelle piazze nel corso del fine settimana. Appuntamenti a Campobasso, Isernia e Termoli

CAMPOBASSO. Mentre nel centrodestra quanto nel centrosinistra sembra regnare ancora il caos in vista delle elezioni del 22 aprile prossimo, il MoVimento 5 Stelle prosegue la sua corsa per ‘agguantare’ la leadership della Regione Molise e, dopo aver ufficializzato il proprio candidato governatore, dà il via alla raccolta firme per la presentazione della lista.

Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 marzo, dunque, i pentastellati tornano nelle piazze di Campobasso, Isernia e Termoli, con i propri gazebo, per dare modo a simpatizzanti e attivisti di sottoscrivere la squadra da mettere in campo nell’imminente competizione elettorale. Basta portare con sé un documento di riconoscimento.

IL PROGRAMMA:

Campobasso: Sabato 17 e Domenica 18, piazza Vittorio Emanuele II, ore 10-13 e ore 17-20 (in caso di pioggia appuntamento presso l’infopoint di via Garibaldi, 111/a).

Isernia: Sabato 17, piazza Celestino V, ore 9-13 e piazza Stazione, ore 17-20. Domenica 18, Piazza Stazione, ore 9-13 e ore 17-20 (in caso di pioggia appuntamento presso l’infopoint di via Berta, 52).

Termoli: Sabato 17, via Adriatica, lato destro corso Nazionale, ore 16-19.30. Domenica 18, via Adriatica, lato destro corso Nazionale, ore 10-13 e ore 17.30-20 (in caso di pioggia appuntamento presso il chiosco presso la rotonda dell'ospedale vecchio in piazza Donatori sangue).

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063