Regionali, Marciano Ricci ‘pensa’ da governatore

Il noto imprenditore, a capo dell’Europea 92 e del network Teleregione-Primo Piano Molise-Radio Hollywood, avrebbe ricevuto la proposta di candidarsi presidente e starebbe meditando sul da farsi

ISERNIA. Marciano Ricci potrebbe scendere in politica. E candidarsi alla carica di governatore della Regione Molise. Il noto imprenditore di Montaquila, a capo della celebre impresa di costruzioni Europea 92 spa e fondatore del network dell’informazione Teleregione-Primo Piano Molise-Radio Hollywood, avrebbe ricevuto la proposta di candidarsi presidente e starebbe meditando sul da farsi. La notizia è stata riferita ieri sera dal Tg di Teleregione.

Il manager sarebbe stato contattato da un nutrito stuolo di colleghi imprenditori, ma anche rappresentanti della società civile, che avrebbero visto in lui il piglio giusto per rilanciare una regione allo sbando. Senza simboli di partito o legami verso qualsiasi schieramento. Una lista civica insomma, con a capo una figura atipica, fuori dagli schemi e dalle logiche di palazzo come quella di Ricci, uomo che da sempre ha a cuore le sorti del territorio regionale e simbolo del Molise che lavora e si impone con successo, anche all’estero.

Il diretto interessato, sorpreso e lusingato per la proposta, ci starebbe pensando. Il che già è una notizia che metterà in allarme più di qualcuno. Se decidesse davvero di accettare, poi, sarebbe un vero terremoto. Lo spirito di sacrificio del resto, per chi lo conosce da vicino, non gli manca. Come anche la concretezza, la tenacia, la voglia di mettersi in gioco e l’interesse per le persone più deboli e in difficoltà, cui in silenzio, senza clamori, non ha fatto mai mancare il proprio aiuto. Per questo, in un panorama politico dove si aprono scenari imprevedibili – con il centrodestra e il centrosinistra divisi, anzi lacerati, e il Movimento Cinque Stelle che punta a fare del Molise la prima regione grillina – il nome di Ricci potrebbe essere quello dell’outsider in grado di mandare all’aria i piani di più di qualche politico di professione, in cerca di consensi e appoggi di peso.

Il vulcanico imprenditore, per ora, sta alla finestra e non si sbottona più di tanto. Ma nelle prossime ore potrebbe rompere il silenzio e prendere una decisione che sarebbe clamorosa.

