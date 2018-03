Regionali, Marone tira dritto: “Basta ammucchiate. La nostra è l’unica proposta credibile”

Nonostante alcuni abboccamenti, l’avvocato termolese ha le idee chiare: “Disposti ad accogliere quanti vogliano condividere la nostra piattaforma programmatica, purché i soliti noti si facciano da parte”

TERMOLI. L’unica certezza nel caos del centrodestra resta l’esponente di Energie per l’Italia, Michele Marone. L’avvocato termolese tira dritto per la sua strada, segnata ormai da tempo, e conferma la sua candidatura alla Presidenza della Regione, nonostante qualche contatto con altre forze politiche, che magari puntano a riportarlo all’interno della coalizione o che con lui vogliono intraprendere percorsi alternativi. Il professionista, invece, è chiaro: porte aperte per quanti vogliano ‘sposare’ il suo progetto e avanti tutta solo con volti nuovi, convinto che l’unica ricetta per uscire dall’attuale impasse sia il rinnovamento.

“Siamo gli unici ad aver presentato un programma serio, al quale peraltro lavoriamo da circa tre anni, a stretto contatto con il territorio – ha affermato Marone – Siamo avanti a tutti gli altri: stiamo completando gli adempimenti, abbiamo le idee chiare, una linea politica liberal-popolare e soprattutto liste pulite, con persone nuove che si vogliono impegnare per risollevare il Molise e renderlo competitivo fuori confine”.

Incalzato sull’esistenza di abboccamenti con altri esponenti del centrodestra, l’aspirante governatore non smentisce di aver avuto contatti con l’ex governatore e con l’attuale candidato presidente del centrodestra, ma si sarebbe trattato di cordiali colloqui. Nessuna trattativa, dunque, perché Marone è determinato a cambiare le cose. “Non è questione di uomini – dichiara per nulla sibillino – ma di programmi. Se qualcuno vuole condividere una piattaforma ben venga. Ma basta con i teatrini, con le migrazioni da destra a sinistra e con le grandi ammucchiate. Bisogna, al contrario, ritrovare il contatto con il nostro elettorato che il 4 marzo ha lanciato un messaggio molto netto: i soliti noti devono farsi da parte per fare spazio a energie nuove. Io sono stato indicato tempo addietro da una base civica, composta da associazioni e professionisti, ed ho avviato un lungo lavoro per elaborare una proposta politico-programmatica credibile, volta al rilancio del territorio. L’ho detto ai signori che mi hanno contattato – conclude – se vogliono convergere sul mio nome e sui nostri programmi ben venga, altrimenti noi andiamo avanti, perché siamo l’unica alternativa valida per far bene al Molise”.

