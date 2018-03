Maurizio Landini in Molise: “Lavoro e giustizia sociale ricetta per uscire dalla crisi”

Lo ha detto il leader sindacale, intervenuto oggi a Bojano, per partecipare a un congresso della Cigl, sui nuovi strumenti attivati in regione per rilanciare lo sviluppo



BOJANO. Il Molise deve ripartire dal lavoro e dalla giustizia sociale. Questo il messaggio lanciato dal leader sindacale Maurizio Landini, già segretario generale della Fiom, oggi a Bojano per partecipare al convegno organizzato dalla Cigl, sul tema ‘Area di crisi e prospettive di sviluppo per il Molise’.

“Bisogna gestire le Aree di crisi in modo intelligente – ha detto l’ex segretario generale della Fiom - mettendo mano ad ammortizzatori e investimenti. In Molise, tra agricoltura e turismo, serve un nuovo modello di sviluppo. E’ necessario puntare sugli investimenti pubblici, strade, infrastrutture sociali e unire il mondo del lavoro. Anche in vista del voto del 22 aprile il sindacato deve fare una battaglia per questo, in maniera autonoma e indipendente della politica”. Alla politica, intanto, il sindacato ha presentato una ‘Carta dei diritti’, baluardo dell’azione sindacale e di una possibile mobilitazione che si annuncia.

Parole pronunciate da Landini, a cui è stato affidato il compito di chiudere il convegno, aperto con gli interventi di Sandro Del Fattore, segretario generale Cgil Abruzzo e Molise e di Franco Spina, segretario regionale Cgil Molise.

I segnali di ripresa evidenziati dall’economia, ha aggiunto Landini, sono senz’altro positivi, ma rischiano di “aumentare le diseguaglianze sociali”. Uno scenario da scongiurare in ogni modo, secondo il sindacalista, che non ha mancato di fare la sua analisi del voto del 4 marzo.

“Chi ha governato per cinque anni – ha dichiarato - ha dimezzato i consensi, vuol dire che quel modo di governare non ha funzionato. Non è stato solo un voto di protesta, ma emersa la richiesta della società di un cambiamento strutturale. Questo voto - ha concluso Landini - impone al sindacato di fare fino in fondo il suo mestiere. Fornero, Jobs Act, ammortizzatori sociali, sono tutte cose che vanno riviste, assieme agli investimenti, che devono ripartire”.

