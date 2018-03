Regionali, schizofrenia nel PD: circoli pentri con Frattura, mentre Venittelli rilancia il candidato unitario

Si registrano reazioni contrastanti alla riconferma del governatore uscente per la leadership della Regione. Entusiasmo dalla Valle del Volturno, ma la presidente del partito democratico ‘frena’: “Il suo nome divide”

ISERNIA/CAMPOBASSO. Schizofrenia interna ai partiti in vista delle Regionali del 22 aprile prossimo. Nessun indenne dalla psicosi, dal centrodestra al centrosinistra. E gli ultimi segnali chiari arrivano dal Pd. Convinti eppure contrastanti i pareri successivamente alla conferma della candidatura alla leadership della Regione di Paolo di Laura Frattura. Se da alcuni circoli della provincia pentra- sulla scorta delle decisioni della Segreteria - arriva, infatti, l’endorsement per il governatore uscente, è la presidente dell’assemblea del Pd che rimette tutto in discussione, lanciando nuovamente un ‘disperato’ appello al centrosinistra tutto per l’individuazione di un nome unitario.

“I circoli locali dell'Alta Valle del Volturno, da Montenero Valcocchiara a Colli, passando per Cerro al Volturno, Rocchetta, Castel San Vincenzo e Scapoli, nonché attivisti e simpatizzanti, - si legge in una nota stampa - esprimono pieno impegno e sostegno incondizionato ad una candidatura che riassume al meglio la volontà di perseguire la strada intrapresa cinque anni fa dal governo regionale e dal Presidente Paolo Di Laura Frattura. La figura del Presidente – prosegue il comunicato - saprà certamente rappresentare l'esperienza migliore di un PD che dovrà sapersi ritrovare plurale e altamente rappresentativo dell'intera società molisana. Le capacità amministrative del governatore saranno condizioni importanti per un percorso politico inclusivo che secondo noi dovrà avere nell'ascolto e nella capacità di proposta e nella presenza radicale sul territorio le tre caratteristiche principali”.

Dichiarazioni di sostegno, cui fanno da contraltare le parole dell’ex senatrice dem Laura Venittelli, che tenta il tutto per tutto pur di ricompattare la coalizione, definendo Frattura, sostanzialmente, un nome che divide. “Nonostante il contenuto della nota diffusa ai media molisani dalla segreteria regionale del Pd – afferma l’avvocato termolese - non riteniamo affatto chiusa la partita per l'individuazione della candidatura alla presidenza della giunta regionale. Come presidente dell’assemblea del Partito democratico, e dunque organo di garanzia, ho dovuto registrare, con grande preoccupazione, sia nelle federazioni che nei circoli, una evidente divisione sull'ipotesi della ricandidatura del presidente uscente, che sarebbe irresponsabile non tenere nella dovuta considerare in un percorso coerente di unità del Pd e della coalizione di centrosinistra. A pochi giorni dalla presentazione delle liste, - prosegue - non si può affatto ignorare come il dibattito tenuto nelle ultime ore nella segreteria regionale, al cospetto del senatore Margiotta, nelle Federazioni e nei circoli e tra dirigenti e militanti del Pd, ha fatto emergere una sostanziale spaccatura del partito sul nome del governatore uscente, che non riesce a far sintesi né dentro il Partito né dentro la coalizione. Tale essendo la situazione, - osserva Venittelli - è necessario e urgente proporre uno schema alternativo, in grado di rappresentare un punto di equilibrio tra tutte le componenti del Centrosinistra”.

Di qui l’esortazione: “Per questo – conclude il presidente del Pd regionale - facciamo appello a tutti gli organi del Partito Democratico, a Molise 2.0 e a tutte le forze del centrosinistra affinché prendano in considerazione una candidatura unitaria, chiamata in causa per spirito di servizio, rappresentativa della coalizione intera, di cui si colgano i caratteri del cambiamento pur nella coerenza con i valori di riferimento, a partire dalle figure istituzionali del Partito Democratico”.

La partita, dunque, non sembra affatto chiusa.

