Centrodestra, Iorio torna ‘a casa’ e conferma Toma. Di Giacomo: è il tramonto di un leader

L'ex governatore, dopo giorni di colloqui per costruire una possibile alternativa, avrebbe deciso di confermare il candidato unitario. Ma si attende ancora una dichiarazione ufficiale. L'epitaffio dell'ex senatore: da parte sua una resa incomprensibile, che decreterà la sua fine politica

CAMPOBASSO-ISERNIA. Michele Iorio dice sì a Donato Toma. Dopo il tira e molla andato avanti per oltre una settimana, l’ex governatore avrebbe deciso di sotterrare l’ascia da guerra e di convergere sul candidato (più o meno) unitario del centrodestra, il cui nome avrebbe provocato una rivolta nella base ioriana, poco convinta dell’opportunità della scelta. Dichiarazioni ufficiali da parte di Iorio ancora non ce ne sono, ma dal resto della coalizione, ne sono certi, l'accordo sarebbe stato definitivamente raggiunto. Nonostante una serie di colloqui, in questi giorni, avviati con Massimo Romano di Coscienza Civica, con Antonio Tedeschi di Creare Futuro, con Marialaura Cancellario di Laboratorio Civico di Campobasso, con Rosario De Matteis di Idea e, soprattutto, con Roberto Ruta di Molise 2.0.

Risultato: nulla di fatto, l’alternativa a Toma per ora non esiste. A meno che Romano – che ha chiarito, a scanso di equivoci, di non riconoscersi nel centrodestra – e altri movimenti civici non decidano di andare avanti. Ma con ben poche opportunità di vincere e finanche di competere sul serio, visto che la nuova legge elettorale del Molise favorisce le coalizioni, per di più ampie.

Sul fatto che Iorio si sia ‘riallineato’ al resto del centrodestra – a quanto pare dopo uno scambio di telefonate avvenuto ieri, sabato 17 marzo, con l’eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello – è intervenuto a muso duro l’ex senatore Ulisse Di Giacomo. Il quale, senza girarci troppo intorno, lo ha detto bello chiaro: Iorio, come leader, sarebbe “finito”.

“La grande ammucchiata è pronta – questo il suo commento - messa in piedi e confezionata ad arte da quegli stessi personaggi che sono stati miseramente annientati alle recenti elezioni politiche. C’è un po’ di tutto, in questa che definire coalizione è senza dubbio una forzatura. C’è un po’ di centrodestra e un po’ di centrosinistra; ci sono gli avversari (finti) di Frattura e i sostenitori (veri) dello stesso; c’è chi deve continuare a difendere la propria posizione e i propri rilevantissimi interessi economici e chi deve riciclarsi dopo aver sostenuto per l’intera legislatura una maggioranza che definire indegna è un eufemismo. A guardarla bene questa strana aggregazione – continua l’ex parlamentare - si comprendono anche i veri motivi che hanno spinto il giudice Enzo Di Giacomo, persona degna, autorevole e non incline ai compromessi, a farsi da parte. E con grande sorpresa, in questa anomala ammucchiata che è la riproposizione del film già vissuto nel 2013, c’è anche lui, il ‘presidente’ per definizione: Michele Iorio”.

Il giudizio dell’ex amico e alleato si fa impietoso, in vista delle Regionali, anzi. Il suo è praticamente un epitaffio: “Il leader storico del centrodestra negli ultimi tempi è apparso poco lucido, lontano anni luce dalla brillante figura che ha dominato la scena politica molisana degli ultimi venti anni. Forse scosso dalla sconfitta alle Politiche, non è stato in grado di inventarsi il colpo di genio (che lo ha sempre caratterizzato nei momenti difficili) per rientrare in gioco da protagonista. Si è fatto invece coinvolgere in una scelta politica fatta e preparata da altri, nella quale in caso di vittoria (molto improbabile) i vincitori saranno altri e in caso di sconfitta (assai probabile) il vero sconfitto sarà lui e soltanto lui. Il popolo di centrodestra, lo stesso che negli anni ha riposto in lui una fiducia totale, si aspettava che, consapevole del ruolo che ha svolto nel passato e con il carico di responsabilità che gli compete, Iorio facesse una scelta diversa, che si mettesse a capo di quel che rimane del vero centrodestra e conducesse una battaglia politica anche votata alla sconfitta, una sconfitta però onorevole e coerente da cui ripartire dopo lo tsunami del M5S”.

Di qui la conclusione, che segna, a detta di Di Giacomo, il tramonto definitivo di un leader per anni sulla scena politica. Iorio, conclude l’ex senatore, “non ha avuto il coraggio e la lungimiranza per assumere questo ruolo, contrariamente a quanto ha fatto nel passato e a quello che i suoi sostenitori si sarebbero aspettati. Una resa incomprensibile, quella di Michele Iorio, che decreterà in ogni caso la sua fine politica e soprattutto la sconfitta di un gruppo e di una comunità che, lasciati colpevolmente senza una prospettiva degna di essere vissuta, in questa avventura non lo seguiranno, ma neanche si arrenderanno”.

