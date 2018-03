Sanità, visite specialistiche: si allungano i tempi d'attesa

Il dato evidenziato dall’Asrem a seguito di un monitoraggio. Va meglio per le strutture private



CAMPOBASSO. Salgono ancora i tempi medi di attesa per sottoporsi ad alcuni esami diagnostici nelle strutture dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). Il monitoraggio, effettuato dall'Asrem lo scorso 2 marzo, evidenzia di come l'attesa per sottoporsi a visite specialistiche sia aumentato. Di contro, i tempi medi di attesa per effettuare una visita medica attraverso l’offerta privata sono drasticamente più brevi: mediamente occorrono dai 65 ai 70 giorni per una visita specialistica a fronte dei 6 nell’intramoenia (prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa), 7 nel privato e 32 per il privato convenzionato. “Il privato – si legge nel rapporto – riduce drasticamente i tempi di attesa per prestazioni mediche e anche il privato convenzionato garantisce un servizio notevolmente più rapido a quello del sistema pubblico degli ultimi anni”.

Nello specifico rispetto allo scorso mese di febbraio ad esempio, dallo studio effettuato dall'Asrem risulta che all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli occorrono 300 giorni per un'ecografia all'addome o al seno, 295 a febbraio. Analoga situazione per il Poliambulatorio Asrem di via Petrella della città capoluogo. In questo caso le attese medie per un elettrocardiogramma si attestano sui 154 giorni, 152 a febbraio.

Tempi relativamente lunghi anche per alcune visite specialistiche: 154 giorni per quella cardiologica al Poliambulatorio Asrem di via Petrella a Campobasso, 152 a febbraio. Attese invariate rispetto al mese precedente, 142 giorni, per una visita neurologica al Poliambulatorio dell'Azienda sanitaria di Termoli.



Alessandro Corroppoli





