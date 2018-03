Regionali, endorsement di Aldo Di Giacomo per Pallante: “E’ lui il nostro candidato”

Lo ha detto il presidente nazionale del movimento ‘Una nuova Italia’, contestando la ricandidatura dell’uscente Paolo di Laura Frattura

CAMPOBASSO. ‘Una Nuova Italia’ lancia la candidatura di Quintino Pallante. Lo ha ufficializzato il presidente nazionale Aldo Di Giacomo. “Il nostro movimento – ha chiarito Di Giacomo - non può condividere in alcun modo le posizioni di chi della politica ne ha fatto una professione; tale regola vale a livello nazionale ma è ancora più imprescindibile in Molise. Non si può che rabbrividire di fronte all’ennesima candidatura di Paolo di Laura Frattura alla Regione, questo appare come chiaro esempio di chi fa l’imprenditore della politica che è solo l’esempio più lampante”.

Quindi l’annuncio. “Una nuova Italia auspica e sollecita la candidatura di Quintino Pallante, il quale sarà il nostro unico candidato al Consiglio regionale. Una figura imprenditoriale della società civile – ha concluso Di Giacomo - che ha dimostrato le proprie capacità di gestione e con un chiaro profilo di professionista”.