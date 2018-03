M5S, due querele a carico: depennato candidato consigliere di San Martino

Votato durante le Regionarie, Giuseppe Boccardi è stato escluso dalla lista dei pentastellati perché coinvolto in procedimenti per diffamazione. Nuovo caso, dopo Vincenzo Musacchio



SAN MARTINO IN PENSILIS. È lui stesso a dare l’annuncio su facebook e a raccontare la sua vicenda. Si tratta di Giuseppe Boccardi, attivista basso molisano dei 5 Stelle, escluso, nella giornata di ieri, dallo staff molisano del Movimento dalla prossima lista elettorale. "Per onestà intellettuale – afferma con amarezza - devo riconoscere di non comprendere le ragioni di questa decisione, posso solo immaginare che esse siano legate a motivi di opportunità, ovvero di evitare che i nostri avversari potessero speculare politicamente sulla mia vicenda personale, benché in una simile evenienza, considerando i fatti, questo non potesse far altro che tornare a vantaggio mio e dell'intero Movimento".

Boccardi era rientrato nei venti più votati alle regionarie grilline di inizio mese, ma nel suo certificato penale risultano due carichi pendenti per diffamazione: "Uno risalente all'anno 2012 – spiega l'escluso - per il quale dopo appena 6 anni non si è ancora tenuta neanche la prima udienza, che riguarda la proiezione di un video parodia che avrebbe offeso un nostro avversario politico durante la campagna per le elezioni comunali dello stesso anno, all'interno del quale la frase di maggior effetto nei confronti del denunciante è che avrebbe gli stessi occhi di Gasparri!". Il secondo riguarda una querela per diffamazione presentata dal sindaco di San Martino in Pensilis, Massimo Caravatta, a seguito di "un mio commento su facebook, in cui avevo affermato che nel suo ruolo di sindaco fosse credibile quanto mia nonna ad un concorso di lap dance".

Dopo il caso Vincenzo Musacchio, dunque, il Movimento 5 Stelle depenna dalla sua lista elettorale un altro aspirante Consigliere regionale che gli attivisti grillini avevano votato durante le regionarie. "Quando ho avanzato la candidatura - commenta Boccardi dalla sua pagina facebook - non potevo immaginare che la presenza di questi procedimenti, potesse essere causa di una mia possibile esclusione dalla competizione: in un famoso intervento in aula, Alessandro Di Battista definì le querele per diffamazione delle medaglie al valore". Esclusione che comunque non farà cambiare idea e partito al diretto interessato, anzi: "Voglio dirgli che comunque vada resterò al loro fianco in questa che ormai considero una battaglia di civiltà e democrazia: il Molise oggi ha un'occasione unica, forse irripetibile, per dare un segnale di discontinuità col passato liquidando per sempre, in un colpo solo, l'intera classe politica che depreda da anni il nostro territorio". Infine ringrazia i suoi amici di San Martino Libera, movimento civico d'opposizione comunale. "In ultimo sento il dovere di ringraziare uno ad uno i compagni, ma forse sarebbe più appropriato definirli fratelli e sorelle di San Martino Libera, i quali hanno vissuto e condiviso con me questo difficile momento e mi hanno aiutato a superarlo".

Il posto di Giuseppe Boccardi, che nelle consultazioni online ottenne 22 preferenze, verrà preso o da Laezza Giuseppa o da Nastasi Barbara entrambe con 16 preferenze all'attivo.



