Regionali, Salvini torna in Molise

Il leader della Lega farà tappa a Venafro e a Isernia per la presentazione della lista in campo per la tornata del 22 aprile prossimo

ISERNIA. “Il capitano torna in Molise”: così il coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto annuncia, via facebook, la visita del leader Matteo Salvini. Doppio appuntamento per mercoledì 28 marzo sul territorio pentro.

Alle 19:30 l’aspirante premier sarà a Venafro per l’inaugurazione della locale sede elettorale. Alle 20:30 si sposterà poi a Isernia dove, presso il Cinema Lumiere, ci sarà la presentazione della lista per le Regionali 2018.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063