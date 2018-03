Regionali, Democratic@ non sarà della partita

Il movimento, confluito in Molise 2.0, pur riconoscendo il valore e il radicamento a sinistra di Veneziale, lamenta la non totale discontinuità con il governo uscente e rinuncia alla competizione elettorale

CAMPOBASSO. “Discontinuità sì, ma non così marcata”: si esprime in questo modo Adele Fraracci, alla luce della ritrovata unità del centrosinistra in vista delle Regionali sotto l’egida di Carlo Veneziale. E Democratic@ si sfila dalla competizione elettorale, non perdonando, dunque, all’aspirante governatore della coalizione la militanza, seppur limitata nel tempo, nell’esecutivo uscente.

“Soddisfatta del superamento dell’ambiguità di fondo – si legge in una nota del movimento confluito in Molise 2.0 - che aveva caratterizzato la coalizione alle passate elezioni del 2013, allorquando si presentò con discutibili innesti di centrodestra che ne hanno snaturato azioni d’indirizzo e sollevato la questione etica nel corso della legislatura, individua Carlo Veneziale figura di valore e di riconoscibilità a sinistra. Tuttavia la sua presenza, se pur limitata nel tempo, all’interno della Giunta regionale, - ancora la nota - indica che la discontinuità non è stata assicurata. Di fronte a una grammatica politica che in 5 anni sul versante del lavoro, della sanità pubblica, dell’istituzione dell’egam - solo per fare alcuni esempi - così come su questioni legate a transazioni a beneficio di pochi e a detrimento dei molti o allo slittamento delle elezioni regionali rispetto alle parlamentari, Democratic@ ritiene di non essere stata capace a garantire marcata discontinuità. In assenza di questo requisito, indispensabile a ridare fiducia a tanti cittadini, a poter offrire risposte al malcontento, al senso di ingiustizia sociale e all’atmosfera tutt’intorno rabbiosa e aggressiva, tale da aver spento canali di dialogo con la Politica, - conclude Adele Fraracci - il movimento Democratic@, pur riconoscendo il generoso sforzo e la forte dedizione profusi da Roberto Ruta nel progetto e rinnovando a lui piena stima, comunica che non parteciperà alla competizione elettorale, ma continuerà a coltivare il terreno del centrosinistra in cui non può che riconoscere il proprio impegno in chiave prospettica”.

