La UilTemp a congresso guarda ai lavoratori atipici, Amicone: “Settore in crescita costante”

Attenzione alle nuove figure professionale di lavoratori temporanei, somministrati e titolari di partita Iva. I vertici del sindacato domani a Campobasso

CAMPOBASSO. Terzo congresso della UilTemp Molise, domani a Campobasso, nella sala convegni dell’Hotel San Giorgio, a partire dalle 9.30. All’incontro, con ospiti e delegati della categoria, interverranno il segretario regionale della UilTemp, Marco Amicone, la segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo e la segretaria nazionale della UilTemp, Lucia Grossi.

Lavoratori somministrati, temporanei, autonomi, atipici e titolari di partita Iva: è a loro che si rivolge l’operato della categoria guidata da Amicone. Una categoria che coinvolge soprattutto i giovani, spesso costretti ad una vita di instabilità, morale e lavorativa. “La UilTemp Molise - spiega il segretario regionale Marco Amicone - si occupa principalmente di lavoratori in forze presso le agenzie di somministrazione, gli ex-interinali per esser chiari. Una tipologia contrattuale, questa, che nella nostra Regione, fino a qualche tempo fa non vantava numeri eccezionali, ma da un paio di anni comincia a emergere con una certa decisione nelle dinamiche occupazionali”.

“I numeri, inizialmente, non erano strabilianti - aggiunge Amicone - difatti al netto dello stabilimento Fiat di Termoli che ne conta storicamente circa 500, se ne riscontravano altre poche decine. Oggi, invece, siamo intorno le duemila missioni, perlopiù in aziende che fanno capo a gruppi internazionali, al mondo dei servizi, del pubblico o nella produzione caratterizzata da forte stagionalità. Dunque, la tendenza sta cambiando con un costante aumento dei contratti. Alla luce di questi presupposti, dunque, la nostra categoria punta a crearsi ruolo da protagonista, considerata la sua specificità di esser punto di riferimento anche per precari, disoccupati e titolari di partita Iva”.

“E lo farà continuando a far sentire la propria voce nei luoghi di lavoro, sui tavoli di partenariato, sui media, in quei luoghi a volte 'border-line' e destrutturati, spesso tenuti distanti dai luoghi della rappresentanza.”

