‘Diritto e pratica dei lavori pubblici’: Isernia ospita il master dell’Ance

Domani il secondo appuntamento con l’iniziativa dedicata agli imprenditori edili, alle amministrazioni e ai professionisti

ISERNIA. Nuovo appuntamento con l'iniziativa dell'Ance Molise inaugurata a Campobasso il 5 marzo scorso. Il secondo incontro del master in ‘Diritto e pratica dei lavori pubblici’ si terrà presso la sala convegni della Provincia di Isernia domani 26 marzo, dalle ore 10 alle ore 14. La giornata di studio sarà presieduta dal presidente dell'Ance Molise Cosmo Galasso e coordinata dall'avvocato Mario La Vigna. Relatori saranno gli avvocati amministrativisti Giuliano di Pardo, Marinda Scasserra e Gianluca Pescolla.

Il master proseguirà per altri due incontri: ad Agnone il 7 maggio e a Termoli il 28 maggio. Nel corso delle giornate di studio rivolte agli imprenditori edili associati, alle Pubbliche Amministrazioni ed ai professionisti, saranno affrontati gli aspetti che attengono le alle principali novità interpretative ed applicative concernenti la materia degli appalti di lavori pubblici emersi dopo l’entrata in vigore del ‘Codice dei Contratti Pubblici’, del relativo Decreto Correttivo e delle linee-guida dell'Anac.

La partecipazione al master è gratuita; al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione e di frequenza. “La prima giornata del Master - afferma Cosmo Galasso presidente dell'Ance Molise - è stata un vero e proprio successo: oltre 250 i partecipanti. Superiori, addirittura, le adesioni alle seconda giornata, quella di lunedì ad Isernia. Ciò sta inequivocabilmente a testimoniare che tali iniziative sono uno strumento di estrema utilità per imprese, aministrazioni e tecnici, per affrontare e gestire al meglio una materia così difficile e complicata come quella degli appalti di lavori pubblici”.

“L'Ance Molise – aggiunge il presidente dei costruttori molisani - ha in programma altre importanti iniziative, soprattutto nell'ambito della Scuola di alta formazione sugli appalti, recentemente costituita dall'Ance Molise, denominata ‘Casa’ (Centro di aggiornamento e studi sugli appalti), dedicata alla figura di Gianni Spinosa, imprenditore edile prematuramente scomparso”.

