Regionali, Toma: “Fondamentale il sostegno all’editoria”

Il candidato presidente del centrodestra evidenzia l’importanza dell’informazione libera e plurale



CAMPOBASSO. “Il sostegno all’editoria locale è condizione imprescindibile per avere un’informazione libera e plurale”. Così il candidato alla presidenza della Regione Molise per il centrodestra Donato Toma, che evidenzia l’importanza del ruolo svolto dalla stampa.

“Crediamo – afferma - che l’informazione molisana abbia svolto e debba continuare a svolgere un ruolo determinante nella crescita culturale e sociale dei nostri concittadini. Negli ultimi trent’anni l’informazione sul territorio, nelle sue diverse articolazioni di carta stampata, agenzie di stampa, giornali online, televisioni, radio, è cresciuta in quantità e qualità.

Di tale crescita va dato atto agli editori, i quali da veri pionieri hanno investito risorse in un settore a rischio, ai tanti giovani che con abnegazione e professionalità hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo tanto affascinante quanto difficoltoso, all’Ordine dei giornalisti del Molise, affrancatosi dopo anni dall’Ordine del Lazio, e all’Assostampa Molise, che hanno supportato con la loro azione la stampa molisana. È, pertanto, da respingere il tentativo che viene da qualche parte politica, che si candida a governare la Regione, di cancellare con un colpo di spugna quanto si è riusciti a costruire in anni di lavoro e sacrificio. A

bolire il sostegno all’editoria locale, soprattutto in un momento di grave crisi economica dove l’apporto del privato è molto marginale, significherebbe decretare la chiusura della maggior parte delle testate. Se ciò avvenisse – evidenzia ancora - , non solo si avrebbero riflessi negativi sul piano occupazionale, ma si priverebbero i cittadini di un loro diritto fondamentale, quello appunto all’informazione. La posta in gioco è la democrazia. La legge regionale concernente la ‘Disciplina del sostegno all’editoria locale’, messa in campo dalla Giunta Frattura, è sicuramente uno strumento legislativo da perfezionare. Noi intendiamo farlo attraverso un tavolo di concertazione con tutti i soggetti interessati, editori, ordini professionali, rappresentanze sindacali”.

