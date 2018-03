Isernia, Emilio Izzo annuncia lo stop delle attività di 11 comitati

L’ideatore, fondatore e portavoce dei contenitori di lotta per la difesa della cosa pubblica comunica la sua scelta



ISERNIA. Stop alle attività di ben undici comitati nati con l’obiettivo di difendere la cosa pubblica. A comunicarlo è l’ideatore, il fondatore e portavoce dei contenitori Emilio Izzo, facendo però una premessa. “A giorni – afferma - verrà erogata l’insperata indennità per i disabili gravi e gravissimi per l’anno 2015, che i cantonieri della provincia di Isernia saranno chiamati per formalizzare un percorso di affiancamento sostenuto economicamente dalla regione Molise e che, a breve, verrà ridata loro l’attesa e giusta richiamata in servizio e che agli ex lavoratori Ittierre, a giorni, verrà erogata la mobilità in deroga interrotta a dicembre 2017”.

Poi l’annuncio della cessazione delle attività del comitato per la difesa della provincia di Isernia e dell’Autonomia della regione Molise, del comitato contro l’eolico selvaggio ‘per l’abrogazione della legge Berardo’, del comitato Basta Emissioni, del comitato Bus Democratico, del comitato Abruzzo Molise Campania Lazio Puglia contro le Camorre, del comitato ‘Impeachment’, del comitato Cantonieri Autisti della provincia di Isernia ‘O. Pallotta, del comitato ‘Uguali!’ per la lotta in difesa dei diritti dei portatori di disabilità, del comitato L e D – Lavoro e Dignità – Assemblea Permanente degli ex Lavoratori in Lotta, del comitato per la Valorizzazione dei Rifiuti Lacustri e di Isernia Domani.

“Con la certezza – sottolinea ancora Izzo - che amici comuni sapranno raccogliere i frutti delle lotte e sapranno conservarne lo spirito, prego gli organi di pubblica sicurezza di registrare quanto comunicato nel presente documento al fine di non essere più sentito in merito a notizie relative ad organizzazioni di eventi di lotta che dovessero giungere presso le questure con le intestazioni di cui trattasi”.

