Trenta lavoratori della Sata a rischio licenziamento, presidio davanti alla Regione

La protesta proclamata dalla Fiom Cgil, che chiede l’intervento del governatore Frattura e dell’assessore Veneziale, oltre al coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo economico

CAMPOBASSO. Crisi industriale, lavoratori della Sata di Pozzilli domani, 28 marzo, in protesta davanti alla sede della Regione, per chiedere di attuare tutti gli interventi possibili, per scongiurare il licenziamento di 30 dei 70 lavoratori della società di Pozzilli.

Una protesta indetta dalla Fiom Cgil Molise, che ha chiesto un incontro urgente al governatore Paolo di Laura Frattura e all’assessore alle Attività produttive Carlo Veneziale. Sollecitato anche l’intervento del Ministero dello Sviluppo economico. Il presidio comincerà alle 9.30.

