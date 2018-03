Difesa del tartufo, l’Adat Onlus incontra i candidati governatori

L’obiettivo è quello di avviare un confronto su iniziative legislative in materia per lo sviluppo del territorio. Si parte il 4 aprile con Donato Toma



ISERNIA. L’Associazione onlus per la difesa dell’Ambiente e del tartufo, in occasione del suo decennale, entra direttamente nella campagna elettorale in corso e promuove una serie di incontri sui temi del tartufo e dell’agricoltura, quale modello di sviluppo per il Molise, con i candidati alla presidenza della Regione.

Nello specifico, si discuterà del pregiato tubero facendo il punto della situazione attuale, poi si parlerà dell’Arsarp e dell’attività dell’agenzia in relazione al tartufo e alle foreste, quindi del centro di tartuficoltura del Molise e della coltivazione di tartufi e dell’impianto di uliveti.

Si parte mercoledì 4 aprile alle 18, presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia, con l’aspirante governatore del centrodestra Donato Toma.

“Il ciclo di incontri – spiega l’Adat Molise - ha dunque l’obiettivo di fornire gli strumenti utili, per poi in seguito adottare iniziative anche legislative che guardino all’interesse collettivo del territorio molisano”.

