'Orgoglio Molise', Cotugno e Toma lanciano la sfida ai grillini

Presentato il movimento che vede capolista il presidente del Consiglio uscente. Presente il candidato governatore, che illustra la propria ricetta sul taglio del costi della politica e annuncia i criteri di composizione della Giunta (GUARDA LE VIDEOINTERVISTE)

di Pasquale Bartolomeo*

CASTELPETROSO. Vincenzo Cotugno riparte da Castelpetroso. Nel medio Molise, ‘al centro’: nel mezzo, come nel suo stile, con eleganza e sobrietà. Ago della bilancia nella scorsa legislatura, con Rialzati Molise, che condusse Paolo Frattura spedito verso la vittoria, il presidente del Consiglio regionale, oggi, punta a bissare il successo del 2013 con un altro movimento civico: il più volte annunciato ‘Orgoglio Molise’, che chiude l’esperienza di appoggio al centrosinistra ‘ibrido’ di Frattura e avvia una nuova fase, quella con Donato Toma candidato presidente.

Ieri sera la presentazione ufficiale nella ‘Sala Rubino’ dell’Hotel La Fonte dell’Astore, gremita per l’occasione. In prima fila ci sono i 20 candidati: “Una grande squadra – l’ha definita Cotugno sulle ali dell’entusiasmo - Fatta con un mix di gioventù, professionisti e persone con grande esperienza”. Ma c’è anche l’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello, cognato di Cotugno, a tirare la volata del centrodestra e del ‘suo’ candidato governatore, “professionista di valore e persona per bene che rappresenta il rinnovamento, il pragmatismo, la voglia di fare che è nel Dna del molisani”.

Ci sono sindaci, amministratori locali, imprenditori, insegnanti, nella lista dei 20. Una rosa ben assortita, che “non vuol essere solo una lista elettorale – ha aggiunto Cotugno - ma un grande progetto per questa regione, perché vogliamo riscoprire l’orgoglio di essere molisani, delle nostre radici, di creare una speranza per la nostra terra in base a un’iniziativa concreta, che possa camminare sulle gambe di uomini che ci credono e che possono rappresentare veramente le esigenze di una regione”. Esigenze che il precedente governo, a giudicare dalle recenti scelti del presidente di Palazzo D’Aimmo, sono state disattese. “Io sono convinto che Frattura abbia fatto un grande lavoro per riordinare i conti della Regione Molise – ha detto Cotugno a margine dell’evento - Dov’è venuto meno è stato sulla coesione della squadra, sulla comunicazione e sulla tenuta della coalizione e quindi degli uomini della sua squadra. C’è ancora molto da fare e molto lo faremo insieme”.

Immancabile un passaggio sugli avversari più temuti, i grillini: "Non ci interessa parlare alla pancia dei cittadini - ha chiosato - ma pensiamo a una proposta concreta da offrire per chiedere il consenso agli elettori. Per cui guardiamo avanti e non vogliamo né polemiche né scendere su un piano scivoloso che non ci porta da nessuna parte. Vogliamo una campagna elettorale al’insegna del sorriso e dell’eleganza".

