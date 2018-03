Regionali, Iorio passa il ‘testimone’ a Donato Toma: “Ricominciamo con coerenza”

Questa sera la presentazione della lista promossa dall’ex governatore, in corsa anche lui come candidato consigliere. Un grande piano delle infrastrutture, partendo dall'autostrada, acqua e sanità pubblica le priorità, insieme a un intervento per frenare lo spopolamento del Molise e consentire ai giovani di trovare occupazione in regione

CAMPOBASSO. Lo slogan scelto è #ricominciamo con coerenza. Michele Iorio indica la direzione e presenta le sue priorità per il rilancio della regione: incentivi a chi resta a lavorare in Molise, ripopolamento, rilancio delle infrastrutture - autostrada in primis - sostegno al ‘Made in Molise’ e sanità pubblica. Cinque punti programmatici illustrati a Campobasso, nella conferenza stampa di presentazione della sua lista 'Iorio per il Molise'. Il candidato governatore del centrodestra Donato Toma alla sua destra, "per passargli simbolicamente il testimone", come ha precisato. I candidati consiglieri, "tutta gente di centrodestra", in platea.

"Il centrodestra ha attraversato momenti non facili, anche se non certo paragonabili alla confusione che ha vissuto il centrosinistra - ha dichiarato Iorio - Quel che bisogna comprendere è che solo uniti si vince, come abbiamo dimostrato con il risultato di tutto rispetto ottenuto alle Politiche, anche di fronte a un voto di dissenso catalizzato dal M5s, che tuttavia parla per slogan e non per progetti”. Quindi Iorio ha spiegato perché ha deciso di candidarsi, anche da aspirante consigliere. “Mi presento in una veste nuova, è da anni che non corro sul proporzionale. Ma il mio nome rappresenta un programma, non potrò mai smentire me stesso”.

Più che positivo il giudizio espresso su Toma, “una persona che conosco da anni, come professionista capace, orgoglioso della sua attività, con il quale negli anni passati più volte mi sono confrontato”. “Sono convinto che il centrodestra non avrebbe potuto trovare una persona migliore – ha aggiunto – quando ho rinunciato a portare avanti la mia battaglia a correre come candidato presidente ho deciso di sostenerlo, convinto che potrà consentirmi di essere orgoglioso del governo che farà”. Complimenti ricambiati da Toma, “perché la stima nei confronti delle persone che meritano non si perde mai”.

“Ci dicono che abbiamo lasciato un bilancio disastrato – ha quindi alzato il tiro Iorio – ma sarà il prossimo governo a ereditare un bilancio disastrato, che serve solo a pagare gli stipendi, da rimpinguare con la rinegoziazione della cessione dell’acqua del Molise”. Acqua pubblica, rivedendo la legge sull’Egam, e sostegno alla sanità pubblica, con il no alla chiusura degli ospedali, ha affermato ancora l'ex presidente della Regione, per il quale è necessario mettere in campo tutti gli strumenti per frenare l’esodo inarrestabile che ha portato il Molise a perdere 10mila abitanti. E tantissimi giovani in cerca di occupazione a lasciare la regione. “Dobbiamo fare in modo – ha concluso – che in tanti possano dire rimango in Molise e lavoro. La sfida dei prossimi anni è questa”.

Carmen Sepede