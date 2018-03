Scomparsa Antonio Di Lallo, il cordoglio di Frattura e di Legambiente

I messaggi di dolore per l’improvviso evento. Il governatore: “Il Molise perde una figura di altissimo livello”

CAMPOBASSO. Dolore per la scomparsa del direttore del Gal Molise Antonio Di Lallo. Il governatore Paolo di Laura Frattura esprime profondo cordoglio.

“L’improvvisa e prematura scomparsa di Antonio Di Lallo ci lascia sgomenti – scrive - Vero e profondo il dolore che sentiamo e che ci accomuna a tutti coloro che hanno conosciuto Antonio. Un uomo affabile, gentile, dal cuore attento. Il Molise perde una figura di altissimo livello, in tanti perdiamo un amico. Antonio è stato un uomo di grande coerenza, rispettoso delle radici, ma sempre con lo spirito dell’innovatore. Un combattente capace di condurre le sue battaglie con grande determinazione e con il sorriso sulle labbra. Si è speso in maniera costante per l’affermazione del bene comune, lo ha fatto restando sempre prima linea, militando nella sinistra, nelle istituzioni locali, da sindaco di Petrella e da consigliere regionale. Nel Gal ‘Molise verso il 2000’ la sua cifra e la sua impronta culturale, umana e professionale e soprattutto la voglia di fare per un reale sviluppo del nostro Molise. Salutiamo Antonio con grande affetto, sapendo che ci ha lasciato troppo presto. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze e tutta la nostra vicinanza”.

Un dolore a cui si associa anche Legambiente. “Apprendiamo con dispiacere della prematura scomparsa di Antonio Di Lallo – riporta una nota stampa - Con lui il Molise perde un protagonista dello sviluppo locale, un innovatore capace di sviluppare progetti vincenti, nonché amico di Legambiente e del territorio molisano. In diverse occasioni abbiamo potuto lavorare al suo fianco, ammirando le sue capacità e l'amore che aveva verso la nostra regione. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte della nostra associazione”.