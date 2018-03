Demoskopika, Molise regione ‘malata’. Iorio: “Ricominciamo col servizio pubblico”

Il messaggio dell’ex governatore, candidato con il centrodestra, per dire no ai tagli di ospedali e per chiedere chiede interventi finalizzati a riportare i cittadini a curarsi nel proprio territorio

CAMPOBASSO. “Il Molise deve fare della sanità pubblica una risorsa”. Lo ha dichiarato Michele Iorio, candidato nel centrodestra con la lista ‘Iorio per il Molise’, che cita i dati dell’indagine condotta da ‘Demoskopika’.

“Nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici – ha dichiarato Iorio - per le lunghe liste di attesa o perché non si fidano del sistema sanitario della loro regione. Oltre 320 mila ‘viaggi della speranza’ dal Sud con bilanci in rosso per ben 1,2 miliardi di euro. Cresce la ‘democrazia sanitaria’: 357 milioni di euro pari ad un incremento del 15% rispetto al 2016”.

Il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, è stato chiaro: “Razionalizzare la mobilità senza prima valorizzare le strutture sanitarie al Sud – ha detto - minerebbe il diritto alla salute principalmente dei cittadini meridionali”. Oggi il Molise, insieme alla Sicilia, “si colloca in coda tra le realtà ‘più malate’ del paese”.

Serve dunque una terapia, ha rimarcato Iorio. “Per cinque anni – ha affermato - ho provato a fare una opposizione costruttiva cercando di indirizzare il governo regionale verso scelte che non fossero scellerate ma le mie parole sono rimaste inascoltate da una classe politica sorda a qualunque iniziativa che andasse a favore dei cittadini. Oggi il tempo delle critiche è scaduto. E’ necessario rimboccarsi le maniche per restituire ai cittadini molisani il sacrosanto diritto alla salute, dando loro la possibilità di curarsi nella propria regione senza dover abbandonare le loro case, allontanarsi dalle loro famiglie e spendendo i loro risparmi per vivere fuori regione e stare accanto ai propri cari. Il pubblico dev’essere riqualificato e deve essere messo in condizione di richiamare anche risorse”.

La Regione Molise, ha affermato ancora l’ex governatore, spende circa 90 milioni di euro l’anno per pagare le altre regioni, perché i molisani vanno a curarsi altrove, “perché le nostre strutture non siano capaci di dare risposte”. Da qui la proposta, che passa da un categorico no alla chiusura degli ospedali, “anche perché la chiusura degli ospedali di Venafro, Larino e Agnone, in sostanza, non ha prodotto una riduzione dei costi”.

“Gli ultimi investimenti nella sanità pubblica – ha chiuso Iorio - risalgono al governo di centrodestra, con l’acquisto di macchinari come Tac, risonanze magnetiche in quasi tutti gli ospedali, la pet al Cardarelli di Campobasso (strumento all’avanguardia per la prevenzione e la cura dei tumori) oltre a tanti interventi strutturali. Tutto questo è solo un piccolo esempio, di come è stata qualificata dal centrodestra in passato l’offerta pubblica ed è la premessa per riprendere la strada della valorizzazione del settore”.

