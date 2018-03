Testamento biologico a Capracotta, il sindaco Paglione: “Scelta di civiltà”

La decisione del Consiglio comunale consente ai cittadini di presentare le Dichiarazioni anticipate di trattamento

CAPRACOTTA. Via libera al Testamento biologico a Capracotta, tra i primi comuni del Molise a recepire la normativa nazionale. Lo ha deciso il Consiglio comunale, approvando il regolamento che istituisce il registro per le Dichiarazioni anticipate di trattamento, come stabilito dal Parlamento con la legge n. 219/2017.

“È un elemento di civiltà, pur nel rispetto delle diverse sensibilità esistenti al riguardo – ha dichiarato il sindaco Candido Paglione - ma è soprattutto un fatto che riconosce la dignità e la libertà di scegliere quando si è in condizioni di poterlo fare, a chi soffre ed è gravemente malato”.

Le Dichiarazioni anticipate di trattamento sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

Qualunque persona, che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può presentare le Dat, presso l'Ufficio del Comune presso cui è residente, per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata o anche per scrittura privata semplice consegnata, personalmente all’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente.