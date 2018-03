Trasporto locale, verso lo sblocco della vertenza dell’Aesernia srl

Oggi il tavolo di confronto in prefettura a Isernia. Sospesa la procedura di conciliazione

ISERNIA. Come invocato, si è tenuto presso la Prefettura pentra, l’incontro sulla vertenza Aesernia srl, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale. E sono emersi possibili spiragli.

Il tavolo è stato sollecitato dalle Organizzazioni sindacali Filt-CGIL Molise e Fit-CISL Abruzzo Molise. E la controversia deriva dal mancato pagamento della mensilità di febbraio 2018 a causa delle difficoltà finanziarie dell’azienda che, da settembre 2017, non percepisce le somme a titolo di contributo chilometrico da parte del comune capoluogo, a seguito della sospensione del contributo regionale. Stop causato dalla mancata pubblicazione dall’Amministrazione municipale del bando di gara per l’affidamento del servizio.

Nel corso dell’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario, - si legge in una nota dell’ufficio di governo - si è appreso con soddisfazione che il comune di Isernia ha avviato la relativa procedura. L’assessore delegato alla materia, intervenuto alla riunione, ha assicurato pertanto che l’Ente provvederà al saldo del debito pregresso nei confronti della società non appena la Regione Molise trasferirà le somme, in modo che l’azienda possa, a sua volta, provvedere al pagamento delle spettanze ai lavoratori.

Le organizzazioni sindacali hanno così chiesto di conoscere con certezza la tempistica e, nelle more, è stata condivisa la proposta della Prefettura di sospendere la procedura di conciliazione fino alla data del 10 aprile 2018, con l’intesa che, qualora entro quel termine non pervengano comunicazioni in merito da parte di Palazzo San Francesco, le parti verranno riconvocate dalla Prefettura per il prosieguo della procedura conciliativa.

