Popolari per L'Italia, Niro: "Io sempre di centrodestra". L'attacco a Veneziale

A Termoli, alla presenza del senatore Mario Mauro, l’apertura della campagna elettorale. Lavoro e disoccupazione: “I veri mali del Molise”



TERMOLI. Si è tenuta questo pomeriggio, giovedì 29 marzo, l'apertura della campagna elettorale dei Popolari per L'Italia guidati da Vincenzo Niro. Insieme all'ex presidente del Consiglio regionale del governo Frattura, il senatore Mario Mauro, presidente nazionale del partito, e Donato Toma, candidato governatore del centrodestra. "Nessuna fuga dal centrosinistra - esordisce il leader molisano dei Popolari - ma solo la constatazione che gli accordi politici e programmatici del 2013 non erano stati rispettati".



La piccola sala dello stabile di AG Soluzioni Pace, nella zona artigianale di Termoli, fa fatica a contenere i simpatizzanti accorsi e i venti candidati. Vincenzo Niro, presidente regionale del partito dei Popolari Per l'Italia, chiarisce subito la sua posizione politica: "Sono sempre stato del centrodestra e mi spiace leggere i giornali di questi giorni nei quali mi si addita come transfuga. Con il centrosinistra nel 2013 c'è stato un accordo politico programmatico, così come fatto dall'amico Vincenzo Cotugno e dal suo Rialzati Molise, perchè nel centrodestra non c'erano più le condizioni per un progetto politico di Governo".



E per rimarcare la sua distanza dal centrosinistra, Niro attacca Carlo Veneziale: "Leggo che vuole voltare pagina, che la stagione dei tagli è terminata. Mi chiedo perchè ora e non quando era Assessore regionale?". Passaggio che ovviamente ha fatto scattare l'applauso dei presenti. Niro individua nel lavoro e nella disoccupazione “i veri mali del Molise”.

“Piaghe da risolvere – prosegue - per rilanciare economicamente la regione e permettere l'aumento del bilancio regionale da investire successivamente in infrastrutture".

Individua, poi, nella sanità e nei Piani Operativi Sanitari il vero neo dell'amministrazione Frattura: "Per la prima volta nella storia – dice - una regione per decidere se aumentare o diminuire i posti deve chiedere a Roma. Una cosa senza senso, vergognosa".



L'ex Ministro della difesa, il senatore Mario Mauro, si sofferma dapprima sulla possibile alleanza governativa Lega e Movimento 5 Stelle: "Di questa alleanza – dichiara - sono pieni i titoli dei giornali, ma in concreto non si è visto granché. C'è stata l'intesa tecnica, che ha favorito l'apertura della legislatura eleggendo, peraltro, un nome di Forza Italia alla guida del Senato e uno dei 5 Stelle alla Camera. Non ha torto il Pd quando dice che spetta a queste due formazioni politiche trovare l'intesa per creare un Governo. Salvini – ancora Mauro - si è espresso correttamente a favore e a nome di tutto il centrodestra. Se si vuol fare un governo per tirare a campare il centrodestra non ci sta, viceversa, se si vuol fare un governo per attuare delle riforme necessarie al paese, il centrodestra ci sta".

Infine, il senatore elogia il lavoro di costruzione fatto in regione per la costruzione della lista che concorrerà alle elezioni del 22 aprile: "E' una squadra nuova, completamente rinnovata con nessun uscente, ad esclusione di Vincenzo Niro. Una lista che copre tutto il territorio regionale, con tanti giovani e tanti amministratori locali".



Alessandro Corroppoli

