Isernia, ecco i fondi per aiutare chi è in difficoltà a reinventarsi un futuro

Sul sito web dell’Ambito Territoriale è stato pubblicato il bandi per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale. A disposizione c’è un milione e mezzo di euro

ISERNIA. Aiutare chi vive un momento particolarmente difficile a riscattarsi e a ricostruirsi un futuro. Con questo obiettivo è stato pubblicato, sul sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, l’avviso pubblico per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale. Ammonta a un milione e mezzo di euro la somma a disposizione per i progetti destinati ai 24 Comuni dell’Ambito, ma anche a organismi del terzo settore, istituti scolastici, enti locali, enti pubblici, imprese pubbliche, organismi di promozione della carità, imprese e cooperative sociali che abbiano stipulato una intesa di partenariato con gli Ambiti sociali per la presa in carico sociale del tirocinante. L’avviso è stato finanziato con fondi della Regione Molise.

«I tirocini – ha affermato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Isernia, Pietro Paolo Di Perna – hanno come scopo quello di promuovere e sostenere processi di inclusione sociale, autonomia, riabilitazione, incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro di soggetti in situazione di particolare svantaggio sociale ed occupazionale. L’azione prioritaria per favorire le opportunità di inserimento o reinserimento occupazionale – ha aggiunto l’assessore – è l’adozione di misure di supporto quali l’erogazione di finanziamenti per progetti di inserimento lavorativo diretti a soggetti in situazione di particolare svantaggio sociale ed occupazionale. I tirocini – ha concluso Di Perna – avranno una durata minima di mesi 4 (quattro) fino ad un massimo di mesi 12 (dodici), per 20 ore settimanali massime. A ciascun tirocinante, per il tramite dell’Ambito, verrà corrisposta una indennità mensile di partecipazione pari a 400 euro lordi».

Il finanziamento complessivo, ripartito in due distinte aree di intervento è – si diceva - di 1,5 milioni di euro, ripartito in tre anni. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online del Comune di Isernia. La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia nonché sul sito web dello stesso Ambito.

