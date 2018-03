Regionali, Filomena Calenda scende in campo a difesa delle aziende e dei cittadini in difficoltà

SPAZIO ELETTORALE/ La candidata della Lega illustra il suo programma incentrato sulla valorizzazione del made in Molise e sul contrasto all’immigrazione clandestina. Spazio anche alla tutela della salute e al rilancio del lavoro

ISERNIA. Ha scelto di scendere in campo ‘sposando’ il programma della Lega di Salvini e ha le idee chiare su quelle che sono le priorità. Filomena Calenda, candidata con il centrodestra alle prossime Regionali, illustra il suo programma incentrato sul rilancio delle aziende per la difesa del made in Molise. Non solo. Importante una gestione oculata del fenomeno migratorio, ma anche la difesa del diritto alla salute e il lavoro, per assicurare ai giovani la possibilità di costruire il loro futuro nella propria terra.

“Condivido il programma di Matteo Salvini – ha sottolineato Calenda – anche per quel che concerne la gestione dell’emergenza migranti. Resto convinta che bisogna accogliere chi realmente fugge dalle guerre. Ma per quel che mi riguarda, chi arriva in Molise per delinquere troverà le porte chiuse, perché credo che bisogna sostenere prima i molisani”.

Guardando all’economia, per la candidata della Lega è necessario creare le condizioni e mettere in campo strumenti in grado di valorizzare le eccellenze e il made in Molise. “Le nostre aziende vanno difese. Il mio progetto politico prevede misure di sostegno per le imprese che fanno i conti con troppe problematiche e che sono schiacciate da burocrazia e tasse. Io penso che una Regione ‘amica’ deve trovare il modo di creare un indotto per le aziende che cercano di sopravvivere sul nostro territorio. Per quel che concerne il made in Molise, bisogna programmare eventi per valorizzare olio, prodotti caseari, tartufo e tutti gli altri prodotti tipici. E’ opportuno seguire l’esempio di altri territori che sono stati in grado di creare anche turismo scommettendo sulle proprie tipicità. Fondamentale è anche l’esportazione, per far conoscere i nostri prodotti in Italia e all’estero”.

Secondo Calenda è importante costruire il proprio programma politico accogliendo le istanze del territorio e adattarlo a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. “La Regione Molise – ha aggiunto –deve creare un piano di sviluppo per il territorio”. Poi la questione indennità dei consiglieri regionali. “A mio avviso – ha detto – andrebbero ridotte e le somme risparmiate investite per il rilancio delle aziende. Poi sarebbero necessarie anche delle norme relative al Crif, l'organo che raccoglie l'elenco di tutti i cattivi pagatori con debiti nei confronti di banche o altri istituti, che va modificato per rispondere alle richieste delle imprese”.

Ampio spazio, nel progetto politico della candidata isernina, viene riservato anche alla sanità. “Ci sono eccellenze che devono essere sicuramente conservate – ha spiegato -. Ma al contempo vanno tutelati tutti i cittadini, perché il diritto alla salute bisogna garantirlo. In Molise ci sono liste di attesa lunghissime che vanno ridotte, visto che soprattutto gli anziani che vivono con 500 euro al mese rinunciano alle cure, perché magari non possono permettersi visite specialistiche private”.

Insomma servono progetti seri, in grado di garantire la dignità dei cittadini, che passa anche attraverso la possibilità di avere un posto di lavoro. “La Regione non può dare occupazione – ha sottolineato infine Calenda - ma può mettere in campo strumenti per creare opportunità di lavoro. Sono certa che insieme a Donato Toma vinceremo le elezioni e daremo una marcia in più al nostro Molise”.

