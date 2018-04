Incentivi all’occupazione, questi sconosciuti. Boccardo: “Sgravi per chi assume”

La segretaria della Uil illustra le misure per favorire le nuove assunzioni, in particolare dei giovani. Le iniziative per il Mezzogiorno

CAMPOBASSO. Incentivi all’occupazione, questi sconosciuti. Poca l’informazione sulle opportunità previste dal Governo e dal Parlamento. Questa l’accusa della segretaria della Uil Tecla Boccardo, per la quale i chiarimenti non arrivano dalle associazioni datoriali, dall’Inps, così come dal sito della Regione. “Se nessuno ne parla – ha affermato Boccardo - tocca, anche questa volta, al sindacato farlo”.

Si parte dall’incentivo occupazione giovani, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, misura strutturale a partire da quest’anno. L’incentivo è condizionato da uno specifico limite di età dei giovani da assumere: fino al compimento dei 35 anni di età per il solo anno 2018, fino al compimento dei 30 anni dall’anno 2019 in avanti. Le assunzioni agevolate sono: assunzioni a tempo indeterminato, trasformazioni da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato, trasformazione apprendistato. In tali casi la durata dell’incentivo è di 36 mesi dalmomento dell’assunzione/trasformazione (con la sola eccezione dell’apprendistato) e la misura dell’incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3mila euro su base annua.

L’incentivo si applica anche nel caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e diploma professionale o periodi di apprendistato in alta formazione. In tal caso l’esonero contributivo è innalzato al 100% per 36 mesi fermo restando il limite massimo di importo annuo di 3mila euro.

C’è poi l’Incentivo occupazione Nee, istituito con Decreto direttoriale dell’Anpal, è valido per le assunzioni effettuate nel corso del 2018 e destinato ai giovani nella fascia di età 16-29 anni iscritti al Programma Garanzia Giovani. La misura dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo annuo di 8.060 euro ed ha una validità di 12 mesi. Beneficeranno dell’incentivo le assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, i contratti di apprendistato professionalizzante ed i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Quindi l’Incentivo occupazione Mezzogiorno, che spetta per l’assunzione di persone disoccupate. Non vi è un limite di età, però occorre distinguere il disoccupato presente nella fascia 16-34 anni che, ai fini dell’accesso al beneficio, è sufficiente che risulti disoccupato, dall’over 34enne, il quale oltre allo status di disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura è rivolta alle 8 Regioni del Mezzogiorno in cui verranno effettuate le assunzioni e non come territori di residenza dei giovani. La misura dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo annuo di 8.060 euro ed ha una validità di 12 mesi. Beneficeranno dell’incentivo le assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, i contratti di apprendistato professionalizzante ed i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

“Coloro che hanno vinto le elezioni e si apprestano a governare il Paese, chi si fa avanti per amministrare la Regione, facciano capire cosa ne pensano – ha dichiarato Boccardo - Dicano ora chiaramente se queste agevolazioni continueranno, si impegnino a farle conoscere. Magari mettendo al centro delle loro intenzioni il lavoro, la vera emergenza del nostro Molise.”

