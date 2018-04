Aree interne, ecco i Comuni della provincia pentra a rischio estinzione

I risultati dello studio del team di Rionero 2020, resi noti per lanciare un monito a cittadini ed istituzioni affinché si promuovano iniziative atte a contrastare il fenomeno dello spopolamento

RIONERO SANNITICO. A pochi giorni dalla presentazione del masterplan programmatico Rionero 2020, per la riqualificazione strategica territoriale, i tecnici del team di lavoro Ludovico Frate, Marialaura Imbriaco e Antonio Petrocelli si sono riuniti per implementare i dati demografici dell’area compresa tra Castel di Sangro, le Mainarde e l’Alto Molise nel webgeodatabase che stanno realizzando e hanno inteso rendere note le informazioni circa lo spopolamento in atto nei 31 comuni ricompresi appunto nell’area su indicata. Punto di partenza è il quesito: “Tra quanto scompariranno i nostri paesi?”.



I comuni analizzati nella maggior parte dei casi non superano i 1000 abitanti. Quelli più popolati sono Agnone (5105 abitanti), Montaquila (2455 abitanti) e Fornelli (1911 abitanti), mentre quelli con minore popolazione sono Castelverrino (107 abitanti), Chiauci (226 abitanti), Pescopennatro (274 abitanti) e Pizzone (322 abitanti).

“Osservando le variazioni della popolazione dal 1991 al 2017 – si legge in una nota - si evince un forte calo nell’intera area di studio. Si rilevano percentuali di perdita molto alte nei comuni di Scapoli, Chiauci, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Casteverrino, Pescopennataro, San Pietro Avellana e Capracotta con un calo di popolazione compreso tra il 30% e il 45%. Un calo minore, ma comunque importante, compreso tra il 15% e il 30%, interessa specificatamente i comuni di: Vastogirardi, Montenero Val Cocchiara, Cerro al Volturno, Filignano, Acquaviva d’Isernia, Forlì del Sannio, Pescolanciano, Carovilli, Belmonte, Agnone, Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice. Un calo di popolazione meno marcato riguarda invece: Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Montaquila, Miranda, Civitanova del Sannio e Rionero Sannitico con una diminuzione che non supera il 15%. L’unico comune che mostra un trend positivo è Fornelli.



Ad accompagnare lo spopolamento di questi comuni è l’incidenza della popolazione anziana rispetto a quella giovane, l’indice di vecchiaia (che esprime la quota di anziani di età oltre i 65 anni che è presente per ogni 100 residenti di età fino a 14 anni) infatti mostra valori molto alti in tutta l’area, prevalentemente compresi tra il 200% e il 600%”.

Per ogni comune inoltre, a partire dai dati demografici dal 1971 ad oggi e attraverso il metodo di stima della regressione lineare, i tecnici si sono spinti fino definire l’anno in cui si prevede la scomparsa dei comuni per assenza di popolazione. Si tratta ovviamente di una semplificazione che tiene conto solo del calo demografico e non di potenziali fattori che possono fronteggiare queste dinamiche (come ad esempio le politiche di sviluppo locale attuate a Castel del Giudice o di iniziative per l’ integrazione dei migranti che potrebbero contribuire a rivitalizzare queste aree).

Il quadro venuto fuori dall’analisi:

• I primi comuni che scompariranno nei prossimi trent’anni sono: Castelverrino (2036), Poggio Sannita (2037), Pescopennataro (2039), Sant’Angelo del Pesco (2047), Pietrabbondante (2051);

• Dal 2050 al 2100, i comuni a rischio scomparsa sono: San Pietro Avellana e Vastogirardi (2062), Pizzone (2069), Forlì del Sannio (2070), Castel del Giudice, Roccasicura e Belmonte del Sannio (2072), Cerro al Volturno e Scapoli (2078), Montenero Val Cocchiara (2093);

• I comuni che invece si estingueranno nel corso ventiduesimo secolo saranno: Filignano (2100), Acquaviva d’Isernia e Pescolanciano (2101), Carovilli (2113), Rionero Sannitico (2125), Agnone (2148), Castel San Vincenzo (2158):

• Non scompariranno, almeno fino al 2200 i comuni di: Rocchetta al Volturno, Fornelli, Miranda e Colli al Volturno.

Nell’occasione il team lancia il monito affinché cittadini e istituzioni prendano coscienza del problema, avviando progetti e iniziative in grado di salvare le aree interne, cogliendo i cambiamenti sociali, economici e politici in atto.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063