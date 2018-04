Roberto Di Baggio: “La mia candidatura una scelta di passione ed entusiasmo”

SPAZIO ELETTORALE/L’ex assessore del Comune di Isernia, da sempre campione di preferenze nel capoluogo pentro, si presenta all’elettorato molisano

ISERNIA. Roberto Di Baggio, classe 1978, è un volto conosciutissimo nell’ambiente politico e sociale della vita cittadina. Stimato professionista, ha deciso di dedicarsi a Isernia in maniera più profonda già come consigliere comunale nel 2013, quando risultò primo eletto in città conquistando di diritto la carica di assessore; un risultato, questo, praticamente bissato nel 2016, quando risultò campione di preferenze tra le file dell’opposizione, mettendo in piedi, da solo, una lista civica che riuscì a intercettare perfino più voti rispetto ad alcuni partiti strutturati a livello nazionale.

La sua determinazione e il coraggio nel voler cambiare le cose per davvero non potevano però restare ‘limitati’ alla sola città di Isernia. Di Baggio affida le sue ragioni, la sua forte convinzione e un po’ del suo cuore in una lettera agli elettori, pubblicata anche sulla propria pagina Facebook: “Quest’anno c’è una nuova sfida: le elezioni regionali e io, spinto soprattutto dal forte entusiasmo e dalla passione verso la politica, intesa soprattutto come pratica posta al servizio dei cittadini e per il benessere della collettività, ho scelto di propormi a voi come candidato alla carica di consigliere regionale nella lista di Forza Italia a sostegno di Donato Toma come presidente della Regione Molise. Vorrei farlo con la massima umiltà e serietà, affrontando pochi ma mirati temi che possano far risollevare le sorti della nostra amata regione”.

Una ‘dedica’ di cuore non solo all’elettorato in senso stretto, ma per tutti i molisani: “Abbiamo bisogno di far ripartire quello che abbiamo, che è tanto, senza volere a tutti i costi imitare altri, ma imparando a sfruttare al massimo le enormi potenzialità della nostra terra, spesso sottovalutata anche da chi avrebbe ben potuto e dovuto occuparsene. Penso sia il momento di affrontare queste e altre questioni con coraggio, decisione e con l'obiettivo unico di lavorare negli interessi di tutti i molisani, basando le proprie scelte su basi moderate e liberali con l'onestà che appartiene agli uomini e non ai simboli, con l'innovazione che appartiene alle idee e non ai partiti”.

Di Baggio non si tira assolutamente indietro, mettendo la propria esperienza in gioco al servizio della buona amministrazione. “Questo è quello in cui credo, ed è quello che sono. Ed è così che mi presento a voi, con la chiarezza e la trasparenza di un volto che non si nasconde dietro nulla, ma che ha l’unico desiderio di mettersi in gioco per un Molise Migliore”.

