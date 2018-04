‘Unione per il Molise’ con Veneziale: “Noi di centrosinistra, senza traditori e voltagabbana”

Attacco ai consiglieri uscenti che all’ultimo momento hanno cambiato squadra e bandiera, nella presentazione della lista in corsa per le Elezioni Regionali del 22 aprile

CAMPOBASSO. La fedeltà alla ‘bandiera’ contro la "scelta “opportunista di alcuni corsari della politica”. Uno spirito autentico di centrosinistra, quello che ha dato vita alla lista ‘Unione per il Molise’, schierata nel centrosinistra, al fianco di Carlo Veneziale candidato governatore.

Tre consiglieri regionali uscenti, Salvatore Ciocca, Cristiano Di Pietro e Nico Ioffredi, alcuni amministratori comunali, il segretario regionale del Psi Marcello Miniscalco e diversi uomini e donne alla prima esperienza politica, nella squadra presentata oggi a Campobasso.

In loro l’entusiasmo di chi crede in un ideale e in un progetto politico, come ha evidenziato lo stesso Veneziale, che ha parlato dell’affetto e dell’attenzione che sta riscontrando in campagna elettorale, anche e soprattutto per la ritrovata unità del centrosinistra.

Lavoro, sanità pubblica di qualità e infrastrutture i temi principali del programma. “Conosciamo le esigenze dei cittadini – ha affermato Veneziale – abbiamo gli strumenti per dare delle risposte, correggendo e facendo meglio di quanto fatto in passato. L’appuntamento è al 23 aprile, per iniziare un nuovo quinquennio”.

E di cuore e passione per affrontare questo impegno, proprio nel segno dell’unità della squadra, ha parlato anche il sindaco di Campobasso e presidente della Provincia Antonio Battista, intervenendo prima dei candidati. A partire da Salvatore Ciocca, che ha puntato il dito sui “vigliacchi, i traditori e i voltagabbana”. Da coloro che avevano garantito sostegno e sono “scappati la notte”, come ha affermato Cristiano Di Pietro, che ha voluto ringraziare il governatore uscente Paolo di Laura Frattura, per il lavoro “svolto, e bene, negli ultimi cinque anni, soprattutto per mettere a posto i conti”.

Ioffredi ha invece evidenziato la scelta di Veneziale, “che non si è tirato indietro quando la nave era in difficoltà e con coraggio e entusiasmo ha deciso di candidarsi, prima alle Politiche e ora alle Regionali, mentre chi aveva detto io ci sono all’ultimo momento si è tirato indietro”. Quindi la parola agli aspiranti consiglieri, che hanno parlato della necessità di guardare alle esigenze dei cittadini. Potenziando il welfare, come ha auspicato Miniscalco, visto che la crisi ha accresciuto le diseguaglianze nella società. E chi era già in difficoltà ora soffre ancora di più.

