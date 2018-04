Giornalismo e editoria, l’impegno dei candidati governatori per sostenere il settore

Oggi il confronto, promosso da Asm e Odg Molise con Andrea Greco, Donato Toma, Carlo Veneziale e Agostino Di Giacomo. Dal 2008 al 2018 persi 54 posti di lavoro, con il crollo delle pubblicità e della vendita dei giornali a determinare la crisi della stampa locale

CAMPOBASSO. La crisi della stampa molisana, che perde organi di informazione e perde posti di lavoro, nel confronto che Assostampa Molise e Ordine regionale dei giornalisti del Molise hanno organizzato con i quattro candidati alla carica di governatore, nelle Elezioni regionali del 22 aprile. Andrea Greco, (M5s), Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (CasaPound) hanno incontrato oggi il presidente dell’Asm Giuseppe Di Pietro e dell’Odg Molise Pina Petta, insieme ai consiglieri e i componenti del direttivo di ordine e sindacato. Un confronto organizzato per esporre i problemi che vive il settore, testimoniati da numeri da brivido.

Dal 2008 al 2018 i giornalisti con un contratto di lavoro sono scesi in Molise da 127 a 73, con 54 posti di lavoro persi, anche a causa del crollo della pubblicità, meno 60-70% per le televisioni, fino a meno 90% per la carta stampata, a fronte di 2,5 milioni di euro complessivi erogati in tre anni con la Legge sull’editoria. A questo si aggiunge un calo delle vendite dei quotidiani, 60-70% in meno, con il problema di tanti centri molisani che non sono raggiunti dalla distribuzione dei quotidiani, e del mancato rispetto, da parte di comuni e enti pubblici, della legge 150/2000, che prevede l’istituzione dell’ufficio stampa.

Pur nella differenza delle posizioni i quattro candidati governatori si sono detti d’accordo a intervenire subito. La legge sull’editoria c’è, ha detto Carlo Veneziale, ma va rivista in alcuni passaggi, velocizzando soprattutto i tempi dei pagamenti. Candidato del centrosinistra che ha parlato anche della necessità di studiare un’alternativa al monopolio nella distribuzione dei giornali. Quanto agli uffici stampa municipali le difficoltà nella carenza di fondi potrebbero essere superate individuando un responsabile dell’ufficio stampa di un’aggregazione dei comuni.

“Vogliamo sfatare alcune bugie dette sul nostro conto – ha rimarcato Andrea Greco, del M5s – personalmente sono d’accordo con Alessandro Di Battista, che il mestiere di giornalista è più importante di quello di chirurgo”. Tutela dell’occupazione e legge sul minimo compenso, tra le sue proposte, per garantire la libertà di stampa e il rispetto dell’articolo 21 della Costituzione, contro le continue querele nei confronti dei cittadini. “Ne ho parlato con Di Maio – ha aggiunto Greco – a livello locale ci devono essere condizioni di accesso ad aiuti che non possono essere negati, per tutelare i livelli occupazionali e gli stessi cittadini”. Il candidato di Casapound Agostino Di Giacomo ha evidenziato la sua esperienza personale nel giornalismo per esprimere la sua attenzione al tema della stampa e dei problemi della stampa. Da tutelare e salvaguardare, ha detto.

"La legge regionale va modificata, salvando quello che di buono c’è – ha concluso per il centrodestra Donato Toma – attraverso la concertazione e con il supporto di Assostampa e Ordine dei giornalisti”. Impegno a rivedere anche la questione del monopolio e della distribuzione dei giornali, con l’invito a coinvolgere le Unioni dei Comuni, per risolvere la questione della carenza di uffici stampa negli enti locali.

C.S.

