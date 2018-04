Partito il #perbenetour di Donato Toma: inclusione e ascolto le parole d’ordine

Un viaggio nei paesi del Molise, illustrato dal candidato governatore del centrodestra, partito oggi dal piazzale del Castello Monforte di Campobasso

CAMPOBASSO. E’ partito da un luogo simbolo di Campobasso, il piazzale del Castello Monforte, il #perbenetour di Donato Toma, candidato governatore del centrodestra. Un tour che attraverserà i comuni della regione, per illustrare il programma e raccogliere i consigli dei cittadini .“Ci sono zone del territorio regionale abbandonate a se stesse – ha chiarito Toma – non ci metteremo paura neanche delle strade disagiate, andremo ovunque”.

Comuni che saranno raggiunti ora dai ragazzi e dalle ragazze impegnati nel #perbenetour, come lo saranno nei prossimi cinque anni di governo, ha garantito Toma, mostrando grande attenzione al tema delle infrastrutture, indispensabili per evitare lo spopolamento delle aree interne e creare economia, dando sostegno alle imprese e all’occupazione.

Inclusione e ascolto, parole che tornano spesso nel suo intervento “vogliamo che nessuno si senta escluso dal programma e dalla voglia di governare questa regione”. Confronto anche con i suoi competitor, gli altri candidati alla carica di governatore, che dopo il 22 aprile, ha garantito Toma, in nome dell’inclusione saranno chiamati a collaborare, nell’interesse del Molise. “Se riusciamo a ottenere fondi europei e nazionali per le infrastrutture, che sono arrivati, ma non nel nostro territorio – ha concluso - faremo diventare questa regione un cantiere”.

