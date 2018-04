Il M5s illustra il programma, Greco: “Dieci punti per il rilancio del Molise”

Partendo dalla riduzione dei costi della politica e dall’abolizione dei vitalizi, per arrivare al sostegno ai comparti produttivi, alla tutela della sanità e dell’acqua pubblica. Oggi la presentazione a Campobasso

CAMPOBASSO. Dieci punti (più uno) per risolvere i problemi del Molise. Dieci punti contenuti nel programma di governo che Andrea Greco, candidato governatore del M5s, ha illustrato questa mattina a Campobasso. Il punto zero, “che non rientra nel programma perché per noi è un presupposto’, è rappresentato dal taglio ai costi della politica, dall’abolizione dei vitalizi e dalla regolamentazione dei premi per i dirigenti, con le economie risultanti destinati a sostenere le piccole e medie imprese.

Quindi riforma del sistema delle nomine, “fuori la politica dagli enti”, innovazione e tecnologie per lo sviluppo delle aree interne e per la mitigazione del rischio idrogeologico, turismo e cultura, “sviluppando un’offerta turistica che punti su target di mercato nazionali e internazionali", con un focus particolare su nuovi segmenti (turismo attivo, turismo genealogico e del benessere).

Nel programma di Andrea Greco anche il rilancio della piccola e media imprenditoria, della viabilità, della mobilità e del trasporto pubblico, intervenendo sulle ferrovie e sul servizio su gomma. Grande attenzione alla sanità pubblica, ridefinendo il rapporto pubblico-privato sia in termini di posti letto, che in termini di budget assegnato. Ma anche potenziando la medicina territoriale, riorganizzando la rete dell’emergenza e riducendo liste d’attesa, con l’abolizione del superticket.

Nel decalogo poi qualità ambientale e salvaguardia del territorio, con il no alla privatizzazione dell’acqua e adesione alla politica rifiuti e trasparenza sul ciclo dei rifiuti. Non manca il sostegno all’agricoltura selezionata, per il rilancio del prodotto molisano, eliminando i conflitti d’interesse nei bandi del PSR attraverso la semplificazione dei regolamenti per l’accesso ai fondi, prevedendo tempi congrui all’assolvimento degli adempimenti tecnici. Altri punti del programma la piena trasparenza della macchina amministrativa e degli appalti pubblici e finanziamenti per il sociale. Temi che Andrea Greco illustrerà nei prossimi giorni nel dettaglio, durante il tour del M5s in Molise.

