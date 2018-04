Isernia, la biblioteca provinciale è salva. Al via ora un progetto di sviluppo turistico

Pagina 1 di 2

Presso il Musec la firma di un protocollo di intesa tra Provincia e Regione Molise e la presentazione di un piano di valorizzazione del territorio

ISERNIA. La biblioteca provinciale pentra ‘Theodor Mommsen’ è salva e si inserisce in un più vasto piano di valorizzazione del territorio.

Questa la sostanza dell’incontro svoltosi a Isernia, presso il Musec (Museo dei Costumi del Molise) dell’ente di via Berta, tra il presidente della Provincia Lorenzo Coia e il governatore Paolo Frattura, finalizzato alla firma del ‘protocollo d’intesa per la gestione della biblioteca’, appunto, e alla presentazione del progetto denominato ‘Viaggi nella cultura’, finanziato dalla Regione Molise.

Ad aprire i lavori il vicepresidente di palazzo Berta, Cristofaro Carrino, il quale, unitamente a Emilia Vitullo, ha sostenuto l’iniziativa, fortemente intenzionato a salvare la biblioteca e le risorse territoriali, in genere, dall’oblio cui sembravano destinate.

“Il protocollo d’intesa con la Regione, dopo una serie di tentativi falliti presso il Ministero e il Comune, – ha sottolineato nella circostanza il presidente Lorenzo Coia – è stato ed è necessario a risolvere il problema delle competenze, visto che le Province non hanno più, tra le funzioni fondamentali, la cultura e il turismo. Finalmente con questo accordo abbiamo la titolarità per gestire, attraverso il presidio turistico, il Musec, l’osservatorio astronomico Leopoldo Del Re, il Cerp e la biblioteca. Questo grazie a due unità di personale in comando alla Provincia dalla Regione Molise e di un altro dipendente che si occuperà delle attività di catalogazione. Ad oggi – ha aggiunto – abbiamo a disposizione 2 milioni di euro per un intervento articolato su quattro assi e già pensiamo al futuro, ossia alla gestione delle strutture mediante convenzioni con associazioni di volontariato o personale del servizio civile. Quando non c’è possibilità di assumere, - ha concluso Coia - quando c’è il blocco delle assunzioni, quando le risorse sono poche bisogna ricorrere a queste formule”.

“La Regione, – ha quindi commentato il governatore Frattura – più che sulla biblioteca provinciale, interviene su un piano di valorizzazione turistico-culturale del territorio, sostenendo il progetto che fa del recupero di alcuni contenitori architettonici l’opportunità di attrazione per la provincia di Isernia. Sono stati stanziati due milioni di euro a valere sul Patto del Molise, all’interno della dotazione complessiva di 109 milioni destinati proprio alla promozione culturale e turistica della nostra regione. Sono risorse immediatamente disponibili che, attraverso un impegno legato al progetto e a un attento e puntuale monitoraggio, avranno la possibilità di essere subito spese, perché trasferite alla Provincia”. Quindi una ‘battuta’ sul lavoro svolto nel tempo: “Sono stati cinque anni complicati, - ha chiosato Frattura - caratterizzati da scelte davvero difficili ma che ci danno la possibilità di consegnare un Molise davvero diverso ai molisani. Il rammarico è che purtroppo le attività messe in campo ancora non sono percepite. Ma sono convinto che, di qui a poco, la percezione cambierà, perché partiranno i cantieri e tutte quelle iniziative rese possibili dai sacrifici che abbiamo chiesto ai molisani. Voglio augurarmi che la ricaduta di questo investimento pubblico possa diventare volano di ulteriori opportunità”.