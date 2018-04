L’ambiente quale volano di sviluppo del territorio: la ricetta di Vittoria Succi

SPAZIO ELETTORALE/ Le proposte della candidata di ‘Orgoglio Molise’ per valorizzare le peculiarità naturalistiche che caratterizzano la regione

ISERNIA. Lo sviluppo del territorio passa necessariamente per la tutela e la valorizzazione ambientale. Ne è convinta la consigliera al Comune di Isernia Vittoria Succi, candidata per il rinnovo del Consiglio regionale con la lista ‘Orgoglio Molise’, a sostegno dell’aspirante presidente del centrodestra Donato Toma.

Una candidatura al servizio della gente, la sua, voluta per proseguire un impegno civile e sociale iniziato dal Comune di Isernia due anni fa, come interprete delle esigenze di tanti cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, cercando di intercettarne le istanze e di esprimere loro vicinanza rispetto a istituzioni avvertite spesso troppo lontane.

“L’ambiente, per una regione come il Molise ricca di risorse naturalistiche - afferma Succi - deve essere considerato un volano di sviluppo e come tale necessita di azioni mirate”. Partendo da alcuni dati, dunque, si propongono soluzioni e azioni. “Il Molise è tra le prime regioni italiane in quanto a Sic, i siti di interesse comunitari dove è prevista una specifica tutela della biodiversità. Basti pensare alle varie oasi naturalistiche sparse sul territorio. Tuttavia, è ancora scarso il verde nelle aree urbane. Come è scarsa la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti. E ancora, la regione possiede una delle reti idriche più efficienti della penisola, ma fa registrare d’altro canto un alto tasso di dispersione di acqua che, a nostro avviso, - aggiunge - deve rimanere pubblica. Agendo anche solo su tali premesse, si potrebbe dar vita a un sistema di gestione delle risorse più sostenibile, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e successivamente per attrarre turisti puntando appunto sulle caratteristiche ambientali”.

Nello specifico Vittoria Succi lancia delle proposte: “Ci vogliono in primis senso di responsabilità e poi, chiaramente, una programmazione mirata, – prosegue - frutto della collaborazione tra istituzioni, cittadini ed esponenti della società civile. Vanno favorite azioni che mirino a creare e diffondere una cultura del risparmio e del riciclo, grazie a corsi di formazione nelle scuole e diffusione di corrette informazioni da parte delle istituzioni locali. Va sostanzialmente favorito un approccio di tutte le fasce della popolazione al tema ecologista per modificarne, migliorandole, le abitudini. Da qui poi va potenziato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, vanno previsti interventi per la cura del verde cittadino e bisogna coinvolgere le imprese locali per un maggiore ricorso alle energie rinnovabili. Si tratta di obiettivi facilmente raggiungibili – conclude Succi - pienamente realizzabili attraverso meccanismi di incentivazione, sgravi e contributi fiscali ed economici, più che tramite imposizioni. Il nostro obiettivo prioritario, in tale ambito, è quello di promuovere una sensibilità ambientale che si traduca in una maggior cura del territorio che lasceremo in eredità ai nostri figli”.

