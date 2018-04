Nagni presenta ‘Il Molise di tutti: “Siamo la squadra della società civile”

L’assessore ai lavori pubblici uscenti ha presentato oggi a Campobasso gli aspiranti consiglieri della sua lista, in corsa nello schieramento di centrosinistra, a sostegno del candidato governatore Carlo Veneziale

CAMPOBASSO. Il rispetto, la serietà e la coerenza, contro il trasformismo di chi ha "abbandonato la barca all’ultimo momento". Valori importanti, secondo Pierpaolo Nagni, assessore regionale uscente e leader della lista ‘Il Molise di tutti’. Una civica che si colloca nel centrosinistra, a sostegno della candidatura a governatore di Carlo Veneziale, nell’ottica della continuità con il governo uscente, per fare di più e meglio di quanto realizzato negli ultimi cinque anni.

“Riconsegniamo un Molise normale al prossimo governo regionale, che dovrà fare i conti con i rischi che corrono le piccole regioni – ha detto Nagni – Nella legislatura abbiamo fatto cose importanti, che altri candidati governatori hanno inserito nel loro programma. Ho visto infatti che nella lista delle priorità del M5s ci sono l’elettrificazione delle ferrovie fino a Campobasso, che abbiamo ottenuto noi, e la gara d’appalto per l'individuazione del gestore unico del trasporto pubblico locale, avviata sempre da noi”.

Nagni ha quindi puntato il dito sulla composizione della squadra, “che ha tanti candidati della società civile, cosa che rappresenta per noi un elemento distintivo e un valore aggiunto, rispetto alle altre formazioni”. Elemento evidenziato anche dal governatore Paolo di Laura Frattura, intervenuto alla presentazione, che ha fatto un mea culpa "sulla mancanza nel comunicare le cose fatte dal nostro governo" . E ha definito Veneziale " un galantuomo".

Nella lista, dopo Pierpaolo Nagni, capolista, i candidati Salvatore Di Francia, Giuliano Rainone, Giovanna Palermo Di Meo (già candidata alle Politiche), Enrico Staffieri, Antonio Fatica, Maria Calabrese, Mario Oriente, Giuseppe De Benedictis, Massimiliano Cicchino, Simona Verde, Antonio Scocca, Davide D’Agostino, Mirella D’Alessandro, Aida Marino, Ramona de Sanctis, Pulcheria Ranieri, Lucia Albanese, Luigi Biondi e Mauro Di Fabbio.

Tutti in corsa per conquistare un seggio a Palazzo D'Aimmo. Impegnati, com'è stato ricordato in conferenza stampa, in una campagna elettorale comune per comune e casa per casa. Portando sul territorio i valori di una lista civica e del centrosinistra.

