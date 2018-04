Abolizione dei vitalizi ai consiglieri regionali, Izzi: “Io l’ho già fatto”

SPAZIO ELETTORALE/Con un articolo alla Finanziaria del 2012, poi modificato. Il candidato alle Regionali con l’Udc propone di abolire di nuovo un discusso privilegio della classe politica

CAMPOBASSO. Abolizione dei vitalizi. Un argomento ‘scottante’ ed al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica soprattutto nelle ultime campagne elettorali, in un momento di grave crisi economica, come quello che sta attraversando il Paese e il Molise in particolare.

Un argomento sul quale, però, Domenico ‘Mimmo’ Izzi, candidato nella lista Unione Di Centro alla carica di consigliere, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise del 22 aprile prossimo, non ha assolutamente paura di confrontarsi.

“A mio avviso 281mila euro al mese, pari a quasi 3 milioni e mezzo di euro all’anno sono, senza troppi giri di parole, uno schiaffo in faccia ai molisani, principalmente a coloro che sono senza lavoro o che lo hanno perso e che fanno davvero i salti mortali per arrivare a fine mese. Ma per dire basta una volta per tutte – ha affermato Izzi – non servono grandi proclami, ma solo sensibilità e tanta buona volontà. E il sottoscritto lo può affermare senza timore di smentite, visto che è stato uno dei consiglieri che nel 2012, nella seppur breve esperienza in Consiglio Regionale ed a soli due mesi dalla sua elezione avvenuta nell’ottobre 2011, ebbe modo di proporre e far votare proprio l’abolizione dei vitalizi ai consiglieri regionali e componenti di giunta”.

Basta andare a leggere l’articolo 12 della Legge Finanziaria Regionale 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 2 del 28 gennaio 2012, intitolato proprio ‘Abolizione dell’assegno vitalizio ai Consiglieri Regionali’, in cui al comma 1 è sancito che è soppresso l’istituto dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10. “Poi, con la successiva consiliatura, questa enorme ingiustizia sociale è stata reintrodotta – ha concluso Izzi - ma il mio impegno, se l’elettorato vorrà darmi questa opportunità, è di riproporre l’abolizione già nella prima legge finanziaria, che verrà votata dal nuovo Consiglio Regionale”.