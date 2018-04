Manifesto anti-spopolamento, Di Lucente attacca il centrosinistra: “Progetto già bocciato in passato”

SPAZIO ELETTORALE/ Il sindaco di Vastogirardi replica piccato ai suoi competitor politici che hanno presentato un’iniziativa per lo sviluppo condivido dell’area Alto Medio Sannio: “Dov’erano quando in altissimo Molise c ‘era da protestare?”

VASTOGIRARDI. Andrea Di Lucente, candidato al consiglio regionale nella lista Popolari per l’Italia, interviene tranchant sul manifesto anti-spopolamento per l’area dell’Alto Medio Sannio proposto dal centrosinistra: “Stanno cercando di gettare fumo negli occhi degli elettori – afferma - riciclando progetti che sanno essere già al capolinea”.

Il sindaco di Vastogirardi ritiene che il Pd abbia rispolverato un’iniziativa già bocciata nel 2016 e incalza: “Un paio di anni fa, - sostiene ancora Di Lucente - le stesse persone che adesso dicono di essere i paladini dell'Altissimo Molise, non hanno alzato un dito quando la segretaria del Pd, Micaela Fanelli, ha ‘scippato’ i soldi destinati alla nostra zona per dirottarli sul Fortore. Dove erano questi salvatori? E dov'era il loro piano di sviluppo?”.

Di qui la versione dei fatti. “L'Altissimo Molise – affonda Andrea Di Lucente - era candidato alla ricezione di misure speciali. L’area coinvolta coincideva più o meno con la diocesi di Trivento. Allora eminenti esponenti del Partito Democratico altomolisano vollero un'area che comprendeva 33 comuni. Fecero venire in Molise anche l'allora ministro amico Fabrizio Barca. A Roma, però, bocciarono il progetto: una zona troppo vasta per rientrare nell'idea del ministero. Ne approfittò Micaela Fanelli a favore di Riccia”.

Ed ecco l’attacco finale: “Spero che i cittadini si rendano conto di chi davvero ha a cuore le sorti della nostra zona. In piena campagna elettorale, non sapendo che pesci prendere, - conclude - tirano fuori questo progetto vecchio spacciandolo per nuovo. Ma quando c'era da protestare, dov'erano tutti?”.

