Calenda: dai centri storici alla tutela del made in Molise, ecco la mia ricetta

SPAZIO ELETTORALE/ Stamani l’inaugurazione della sede elettorale della candidata della Lega, da sempre impegnata a fianco dei più deboli

ISERNIA. Riparte dai centri storici, cuore pulsante di Isernia e del Molise intero. Con questo spirito Filomena Calenda, candidata alla carica di consigliere regionale del Molise con la Lega, ha inaugurato stamani la propria sede elettorale in piazza Celestino V n. 26, alla presenza del coordinatore regionale Luigi Mazzuto e di numerosi curiosi, supporters e simpatizzanti.

“E’ un’inaugurazione simbolica – ha spiegato la candidata - ho voluto fortemente una sede nel centro storico perché credo la parte antica della città debba essere rivitalizzata, ma soprattutto perché ritengo debba tornare ad esserne il cure pulsante. Lo stesso vale per altre città molisane dove ci sono borghi stupendi. Ho voluto dare un segnale della mia presenza che è costante, al momento, solo sul territorio della provincia di Isernia, ma mi sto impegnando davvero per conoscere meglio anche le altre realtà della provincia di Campobasso. Al riguardo, sono molto soddisfatta per il confronto che sto avendo con le persone che ho occasione di incontrare per recepirne le istanze. I cittadini stanno mostrando notevole interesse per il nostro programma di centrodestra e in particolare per quello di Matteo Salvini, che vorrei riproporre per ciò che concerne le peculiarità della nostra regione”.

In particolare, Calenda punta alla tutela e alla promozione del made in Italy e, dunque, del made in Molise, a partire da eccellenze del territorio come il tartufo, i prodotti caseari e l’olio, da Venafro all’alto Molise, restando solo alla provincia d’Isernia. E sottolinea l’emergenza legata all’immigrazione: “Non è più possibile accettare di vedere italiani senza un posto dove vivere, mentre i migranti hanno vitto e alloggio gratis per far arricchire i soliti noti”.

Ma la priorità, per Calenda, resta quella della piaga occupazionale. “Le criticità maggiori con cui i cittadini fanno i conti in questo momento riguardano purtroppo la mancanza di lavoro. Un problema che accomuna numerosi giovani e tanti sono ormai sull’orlo della disperazione. A molti di loro ho spiegato che io non posso dare posti di lavoro, ma ho anche assicurato che, se dovessi essere eletta, farò il possibile per cercare di creare opportunità per il nostro Molise. Abbiamo peculiarità - ha sottolineato l’esponente leghista - che vanno rilanciate per far tornare ad essere la nostra regione quella di un tempo. La gente deve ‘riprendersi’ la sua dignità. Per questo il lavoro deve essere una priorità di tutta la politica. Scegliete Lega e votate Calenda: è una garanzia”.

In chiusura l’intervento di Mazzuto, che ha spiegato le ragioni della sua rinuncia a una candidatura nel segno del rinnovamento generazionale di un movimento che ha fatto tanta strada, ma che deve arrivare a eleggere “assolutamente propri rappresentanti in Consiglio regionale. La Lega non divide, non è più secessionista. E’ un partito che unisce nel segno di temi cari alla gente. Presto faremo il congresso nazionale e ci struttureremo come partito su tutto il territorio, non siamo più solo la Lega Nord. E lavoriamo perché il nostro leader Matteo Salvini possa tornare già nei prossimi giorni in Molise a tirare la volata della Lega e di tutto il centrodestra. Quello del Molise – ha concluso – è un appuntamento dai risvolti politici inevitabilmente nazionali”.



