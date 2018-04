A Isernia cantieri aperti per sistemare i marciapiedi e tagliare gli alberi

I lavori saranno effettuati oggi e domani lungo alcuni tratti di via Umbria. L’assessore Chiacchiari: “Alcune piante vanno rimosse perché rappresentano un grave pericolo”. Scatta il divieto di sosta

ISERNIA. Sono iniziati oggi per concludersi domani i lavori di manutenzione lungo alcuni tratti di via Umbria a Isernia. Gli interventi riguardano principalmente la sistemazione dei marciapiedi, che risultano in più parti sconnessi. Si interverrà innanzitutto nei pressi della scuola elementare, ove sono presenti sei alberi di alto fusto (conifere) le cui radici hanno sollevato la pavimentazione.

“Le piante – ha precisato l’assessore comunale Domenico Chiacchiari – dovranno essere tagliate, perché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. A tal fine, il Comune ha chiesto e ottenuto il preventivo nulla-osta della Sezione Beni Ambientali della Regione Molise. Il pericolo ci è stato segnalato sia da numerosi cittadini sia dal responsabile dell’istituto scolastico. In caso di condizioni atmosferiche avverse e forte vento, sarebbe alta la possibilità di caduta delle piante e di distacco di rami secchi. Dopo il taglio si provvederà, ovviamente, alla sostituzione degli alberi”.

Per l’esecuzione delle opere, con apposita ordinanza è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta in via Umbria, dalle ore 14 alle ore 20, oggi e domani 7 aprile, nel tratto compreso tra villa D’Uva e corso Risorgimento.

