Tajani tiene a battesimo la lista di Forza Italia: “Con Toma per governare il Molise”

Dopo la tappa di Isernia il presidente del Parlamento europeo è stato a Campobasso, per presentare la formazione degli ‘azzurri’ alle Elezioni Regionali del 22 aprile

CAMPOBASSO. “Con Donato Toma ci candidiamo a governare il Molise”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, a Campobasso, dopo la tappa di Isernia, per presentare la lista di Forza Italia alle Elezioni Regionali del 22 aprile.

“Il termometro politico è positivo – ha detto Tajani al suo arrivo al Centrum Palace - il centrodestra si candida a governare una regione importante del Sud, in una competizione elettorale che arriva dopo le Politiche, che hanno dato al centrodestra la possibilità di governare l’Italia. Sono convinto – ha aggiunto Tajani - che l’elettorato darà al centrodestra la possibilità di governare e di cambiare questa regione, con un progetto che è quello del #perbenetour: onestà, trasparenza, riduzione della spesa pubblica e degli sperperi, come ho già fatto io riducendo di due terzi le uscite della presidenza del Parlamento europeo”.

“Il centrodestra – ha rimarcato ancora il presidente del Parlamento europeo – si propone alla guida del Molise con nove liste e tanti aspiranti consiglieri, oltre che con un eccellente candidato presidente che avvicinerà il Molise all’Europa. Per lanciare lo sviluppo di questa regione – ha rimarcato ancora Tajani – io penso ad un Fondo composto da finanziamenti europei non utilizzati, arricchiti da risorse della Cassa depositi e prestiti, da fondi pensioni e delle banche e del piano Juncker per realizzare infrastrutture stradali e ferroviarie. Ma anche infrastrutture digitali, per collegare tutti i comuni delle zone interne e per promuovere il turismo in una regione così bella e che merita di avere più visitatori. In quest’ottica le infrastrutture servono, oltre che per creare imprese e occupazione, per promuovere il territorio”.

Non sono mancati ovviamente i riferimenti alle questioni della politica nazionale, partendo dalle trattative per la formazione del nuovo Governo. A guida Forza Italia e con candidato premier Matteo Salvini, ha detto. "Vedremo se sulle cose da fare ci possono essere convergenze con altre aggregazioni – ha puntualizzato Tajani - Noi abbiamo presentato un programma per creare lavoro, rafforzare la sicurezza, combattere l'immigrazione illegale, ridurre le tasse. Chi vuole aggregarsi, può tranquillamente farlo. Il dialogo è aperto. Ci vorrà del tempo, forse più di una consultazione, poi la saggezza del Capo dello Stato aiuterà le forze politiche a trovare una soluzione. E' indubbio che si parte dal centrodestra, poi vedremo chi vorrà condividere e sostenere i punti del nostro programma. Non giochiamo ne' a Monopoli ne' a Risiko".

Parole, quelle pronunciate da Tajani, intervenuto dopo la coordinatrice regionale di Forza Italia e neo deputata Annaelsa Tartaglione, che con Nunzio Luciano, candidato azzurro al Senato, ha presentato la squadra degli azzurri. “Dopo il voto del 4 marzo – ha detto Tartaglione – il Molise ha bisogno di una riscossa, che arriverà grazie ai candidati e grazie a Donato Toma, un uomo perbene, senza alcuna ombra alle spalle”. “Tutta Italia guarda al risultato di Forza Italia – ha rimarcato l’europarlamentare Aldo Patriciello – noi siamo la proposta, gli altri la fantasia. Alla protesta rispondiamo con la ricetta del fare".

Carmen Sepede