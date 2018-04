Molise al voto, la gestione delle elezioni passa alla Regione

Per la prima volta il processo non sarà curato dalle Prefetture. Previsto un risparmio di circa 200mila euro

CAMPOBASSO. Sarà la Regione e non le Prefetture a gestire la macchina elettorale in vista del voto del prossimo 22 aprile. Lo ha annunciato il governatore Paolo Di Laura Frattura sottolineando un risparmio di circa 200mila euro per le casse dell’ente. In sostanza sarà sempre il Ministero dell’Interno ad occuparsi dell’iter che porterà ai risultati ufficiali, ma tutto il resto verrà gestito direttamente dalla Regione.

Frattura ha spiegato che fino a questo momento il Molise ha votato con una legge nazionale che regolamentava anche tutta la fase del voto. Ora invece l’ente si è dotato di un sistema innovativo che consentirà alla struttura regionale di farsi carico di tutto l’iter, grazie alla predisposizione della piattaforma di software tutta realizzata con copyright Regione Molise, ma anche di tutte le altre procedure che consentiranno di svolgere gli adempimenti elettorali.

Alla luce di questa novità, a Campobasso la sala stampa verrà allestita presso la sede della Fondazione Molise Cultura e non più in Prefettura.

