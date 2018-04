Giovani e agricoltura, le proposte di Minichiello per il rilancio delle attività rurali

SPAZIO ELETTORALE/ Il sindaco di Rionero Sannitico, candidato consigliere alla Regione con ‘Liberi e Uguali’ illustra il suo progetto politico per la valorizzazione delle aree interne



ISERNIA. “Da qualche anno a questa parte il ruolo delle terre nelle aree marginali del Paese sta assumendo un ruolo sempre più importante. Questo principalmente per due ordini di ragione: da un lato l’abbandono delle attività rurali rappresenta una delle cause principali di dissesto idrogeologico nelle aree montane, dall’altro perché sono emersi i limiti ambientali del modello di produzione nelle aree più sviluppate del Paese”.

Così Tonino Minichiello, sindaco di Rionero Sannitico e candidato consigliere alla Regione Molise con ‘Liberi e Uguali’. “Il mio impegno per il Molise, dunque – sottolinea Minichiello -, non può prescindere dal considerare questi cambiamenti come un’opportunità da cogliere per le nostre aree interne, in cui è possibile riscontrare i chiari segnali di un ‘ritorno alla terra’ di giovani che, con motivazioni del tutto diverse dal passato, si dedicano alla riscoperta di produzioni tipiche e di qualità, nonché per ricercare diversi di stili di vita e di lavoro. Con il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise molto è stato fatto, soprattutto in direzione del ricambio generazionale in agricoltura a cui sono stati destinati oltre 12 milioni di euro a favore di 138 nuovi insediati nei settori olivicolo, viticolo, cerealicolo e ortofrutticolo”.

Per il candidato di Leu dunque bisogna continuare in questa direzione promuovendo attività innovative di agricoltura sociale “capaci – evidenzia - di collegare la produzione per il mercato e la produzione di beni pubblici, pensando alla terra come custode dei nostri valori culturali e identitari su cui costruire politiche più ampie di sviluppo territoriale. Ritengo fattibile ed opportuno organizzare il territorio molisano in distretti territoriali agroalimentari dove coniugare tradizione e tecnologia, produzione di cibo di qualità e forme strutturate di partnership pubblico-private, per una gestione integrata delle attività rurali dove la parte pubblica deve prendersi la responsabilità di facilitare e incentivare gli investimenti privati.

Ritengo che la nostra cultura rurale sia motivo di grande orgoglio e la recente la proposta dell’Italia di dichiarare la transumanza Patrimonio Unesco ne è la conferma. Ciò che ritengo vada migliorato nella politica regionale è l’attenzione alla gestione delle superfici forestali e favorire la realizzazione di Piani di Assestamento Forestale anche di natura sovra comunale per avviare una gestione programmata e sostenibile del nostro patrimonio boschivo, da utilizzare a scopi energetici e per garantire la conservazione e la valorizzazione dei pregiati prodotti del sottobosco come il tartufo. Con la vostra fiducia – conclude - porterò all’attenzione del governo regionale questi temi che ritengo fondamentali per lo sviluppo sostenibile della nostra regione”.

