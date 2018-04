Regionali, in un decalogo la ‘ricetta’ dell’Ance per far ripartire l’edilizia

Pagina 1 di 10

L’associazione si è confrontata con i quattro candidati alla presidenza mettendo nero su bianco l’elenco degli strumenti e delle azioni da attuare per consentire alle imprese di continuare a operare sul territorio



CAMPOBASSO. Per decenni è stato il fiore all’occhiello dell’economia molisana. Ma ormai da tempo il settore edile è costretto a fare i conti con gli effetti della crisi, ma anche con la mancanza di strumenti adeguati a sostegno delle imprese che, seppur tra mille difficoltà, continuano ad operare sul territorio.

Tra poche settimane il Molise avrà un nuovo Consiglio regionale. E per questo l’Ance ha chiesto e ottenuto, presso la sede dell’associazione a Campobasso, un confronto con i quattro candidati alla presidenza Donato Toma, Carlo Veneziale, Andrea Greco e Agostino Di Giacomo. A loro ha proposto un decalogo che illustra la situazione attuale, elencando le principali criticità ma anche le azioni che andrebbero messe in campo per dare ossigeno alle imprese e favorire il rilancio del settore e del suo indotto.

“Dieci punti – ha spiegato il presidente dell’Ance Cosmo Galasso - in cui sviluppiamo problematiche ma forniamo anche soluzioni. Non dimentichiamo che intorno ad una impresa si muove un intero mondo economico e dunque far ripartire edilizia significa far ripartire l’intera regione”.