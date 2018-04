Regionali, a Isernia arriva Luigi Di Maio: incontro in piazza Mercato con i cittadini

Il leader del M5S sarà in città martedì 10 aprile alle ore 19, dopo le tappe di Termoli e Bojano. Intanto l’aspirante governatore del centrosinistra Carlo Veneziale attacca il capo politico dei Cinque Stelle: “Con quale credibilità viene a fare campagna elettorale in Molise?. Si chiarisse le idee”

ISERNIA. Ora è ufficiale: martedì 10 aprile Luigi Di Maio arriverà nel capoluogo pentro. Il leader del Movimento 5 Stelle incontrerà i cittadini in piazza Andrea d’Isernia a partire dalle ore 19, per sostenere la candidatura a presidente della Regione di Andrea Greco e tutta la squadra scesa in campo.

Quella in città è l’ultima tappa in Molise del tour di Di Maio, che avrà inizio domani lunedì 9 aprile a Termoli, dove alle ore 19 incontrerà la popolazione in piazza Duomo. Martedì mattina invece alle ore 11 è fissato l’incontro con gli imprenditori nella zona industriale della città adriatica, presso i locali della Cianciosi srl. Nel pomeriggio invece, prima di arrivare a Isernia, il leader dei pentastellati incontrerà gli operatori del settore turismo che lo accoglieranno a Palazzo Colagrosso a Bojano alle ore 15.30.

E, proprio in vista dell’arrivo in Molise, un duro attacco è stato rivolto a Di Maio dal candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale. “Di Maio – scrive in post su Facebook - viene in Molise a fare campagna elettorale per Andrea Greco e, mi chiedo, con quale credibilità. Il MoVimento 5 Stelle è oramai un'accozzaglia confusa di persone con un unico obiettivo: le poltrone. Lo dimostra l'intervista di Di Maio a Repubblica.

Una schizofrenia politica pericolosa soprattutto per il Molise, perché qua c’è da governare un territorio. Così, qua Andrea Greco ripete la solita volgare litania contro gli altri partiti, inclusi quelli del centrosinistra, e a Roma Di Maio apre schizofrenicamente proprio al Pd, dopo averci definito nei termini peggiori. Ma la logica non appartiene ai Cinque stelle. Vogliono le poltrone e basta, come dimostra la disponibilità a fare un governo indifferentemente con Lega e Pd, le cui offerte politiche sono alternative.

La verità – sottolinea ancora Veneziale - è che il M5S non è affidabile. Lo prova il disastro che hanno lasciato ovunque abbiano governato, da Roma a Pomezia, da Livorno a Gela. I pentastellati sono tutto e il contrario di tutto. Vogliono gli inciuci e lo chiamano ‘contratto’. Sono con Putin e contro Putin, per il protezionismo e contro il protezionismo, per e contro l'Europa; perfino per il Pd e contro il Pd. Hanno le idee confuse. Solo che con queste idee, Andrea Greco trascinerebbe il Molise nel baratro. E i molisani non ci pensano proprio ad affidare le chiavi di casa loro a comici e saltimbanchi. Di Maio – conclude - , invece di fare passerelle, si chiarisse le idee”.

