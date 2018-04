Turismo di nicchia, Minichiello: “Opportunità da cogliere”

SPAZIO ELETTORALE/ Il candidato di Liberi e Uguali alla Regione evidenzia l’importanza di scommettere sulle peculiarità che caratterizzano il territorio

ISERNIA. Puntare sul turismo di nicchia: è una delle proposte formulate dal sindaco di Rionero Sannitico Tonino Minichiello, candidato alla Regione con ‘Libero e Uguali’. “Negli ultimi anni – spiega - sono nate nuove motivazioni e preferenze nelle scelte turistiche dei viaggiatori. Da un turismo di massa si sta passando ad un turismo più ricercato e attivo in termini di conoscenza e arricchimento culturale, interessato a visitare luoghi autentici, a godere dei paesaggi, a scoprire e gustare sapori locali, ad apprendere e a fare esperienze di vita quotidiana a contatto diretto con le comunità locali. In questo momento di cambiamento le opportunità per il turismo molisano crescono a dismisura poiché abbiamo la possibilità di differenziarci rispetto alle mete turistiche più note, anche grazie ad una specifica forma di ospitalità che punta all’identità culturale e alle risorse del territorio, contribuendo alla rivitalizzazione delle economie rurali tradizionali”.

Minichiello ha poi ricordato quanto fatto fino a questo momento. “Nel corso del governo Frattura con il Patto per Molise sono stati investiti 110 milioni di Euro in azioni di promozione e marketing, successivi alla partecipazione ad Expo 2016 e alla BIT di Milano – ha affermato -. La Regione ha inoltre istituito la ‘Rete dei cammini’ dedicata ai percorsi storici e il ‘Distretto del Molise’ orientale che riunisce 40 comuni che cooperano per la valorizzazione del potenziale turistico. A partire da queste note positive intendo contribuire per rafforzare e migliorare le politiche regionali per il turismo in Molise. Prima di tutto occorre creare un apposito assessorato capace di affrontare la ridefinizione dell’offerta turistica e della sua gestione pensando a progettualità più mirate e di sostegno ad iniziative nate dal basso, che hanno già prodotto degli ottimi risultati.

E’ necessario riorganizzare l’offerta turistica attraverso strategie partecipate e condivise con i portatori di interesse, in modo da orientare la programmazione delle risorse economiche affinché si ottengano risultati tangibili sul territorio. Sarà importante lavorare per incrementare l’attrattività delle nostre eccellenze, rappresentate dai siti archeologici di San Vincenzo, Pietrabbondante e Sepino, ed agire per promuovere anche luoghi e beni meno conosciuti come i centri storici, il sistema dei castelli e delle architetture religiose che rappresentano i nodi storico-culturali del territorio. Con il completamento dell’iter di formazione del Parco Nazionale del Matese aggiungeremo un ulteriore tassello alle rete riconosciuta delle aree di valenza ambientale presente nel nostro Molise.

Questo processo deve essere accompagnato anche dal potenziamento della formazione professionale in campo turistico per rafforzare le competenze di chi opera in questo settore, nonché promuovere la nascita di nuove figure professionali. In tal senso si può contribuire a qualificare l’offerta turistica e a creare nuove opportunità occupazionali. Credo ci siano tutti i presupposti e gli elementi – conclude - per cambiare il volto della nostra Regione, dobbiamo solo essere noi i primi a crederci, cittadini ed istituzioni insieme, per riuscire a trasmettere al mondo i valori di unicità e autenticità che ci contraddistinguono”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063