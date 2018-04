Impianto di stoccaggio a Sassinoro, Cavaliere: “Coinvolge anche il Molise, bisogna intervenire”

SPAZIO ELETTORALE/La struttura, proprio nell’area del Parco del Molise, dovrebbe trattare 60 tonnellate di umido al giorno



CAMPOBASSO. La Regione Campania ha autorizzato a Sassinoro, ai confini con il Molise, la conversione di un vecchio capannone industriale, in un impianto per lo smaltimento e lo stoccaggio dell’umido. A denunciare la situazione il vice presidente del Consiglio regionale Nicola Cavaliere.

Si parla di ben 60 tonnellate di umido al giorno, in totale circa 22mila all’anno. Numeri eccessivi, spropositati, che rischiano di alterare un’area, quella del Matese, che andrebbe invece valorizzata e protetta.

Cittadini, associazioni ambientaliste, comitati civici e media lo hanno definito un ‘mostro’ e sono pronti a dare battaglia. “Sulla carta – ha spiegato Cavaliere - parliamo di Campania, nei fatti la vicenda investe a tutti gli effetti il nostro Molise. C’è un territorio da difendere, per tale motivo mi sono già confrontato con i responsabili dei comitati civici nati nella zona per esprimere piena solidarietà e raccogliere ulteriori informazioni”.

"Il caso Sassinoro - ha concluso Cavaliere - dovrà rappresentare una priorità per il nuovo Consiglio regionale, che farà bene ad intervenire formalmente, già nelle primissime sedute, per tutelare quell’area che coinvolge in particolare comuni come Sepino e Guardiaregia”.

