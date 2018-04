Regionali, il premier Gentiloni in Molise per tirare la volata al centrosinistra

Appuntamento con l’autorevole esponente dem venerdì 13 aprile al Centrum Palace di Campobasso

CAMPOBASSO. Parata di big nel cuore della campagna elettorale. Dopo Di Maio e Salvini, anche il premier Paolo Gentiloni raggiungerà il Molise. E lo farà per tirare la volata al centrosinistra e al suo candidato presidente dem Carlo Veneziale.

L’appuntamento è previsto per venerdì 13 aprile, alle 18, a Campobasso. Per ragioni di sicurezza il Presidente del Consiglio non parlerà da una piazza, bensì al Centrum Palace nel corso di una convention del Partito Democratico.

Dopo di lui, esponente autorevolissimo del Pd, è atteso anche il supporto del Segretario Martina.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063