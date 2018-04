Mara Carfagna in Molise per tirare la volata al centrodestra

Continua la parata dei big in vista del voto del 22 aprile. L’ex ministro e vice presidente della Camera sarà domani a Campomarino, in un incontro organizzato dalla coordinatrice azzurra Annaelsa Tartaglione

CAMPOMARINO. Elezioni regionali, l’ex ministro delle Pari opportunità Mara Carfagna, deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera sarà domani in Molise, per tirare la volata al centrodestra. La Carfagna incontrerà i cittadini molisani a Campomarino, in occasione di un evento promosso e organizzato dalla coordinatrice regionale azzurra e parlamentare Annaelsa Tartaglione.

All'incontro, in programma domani, mercoledì 11 aprile alle ore 20, presso ‘La Pista', prenderanno parte anche il candidato governatore per il centrodestra Donato Toma, l'europarlamentare Aldo Patriciello, i candidati della lista di Forza Italia e i dirigenti locali del partito.

Il movimento azzurro, dopo il successo della visita del presidente Antonio Tajani a Isernia e Campobasso, testimonia con un'altra presenza autorevole sul territorio la sua vicinanza al Molise e sottolinea l'importanza del voto ,in programma il prossimo 22 aprile.