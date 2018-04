Roberto Di Baggio: “Raddoppiare i contributi regionali per le associazioni sportive”

SPAZIO ELETTORALE/ L’ex assessore del Comune di Isernia propone un impegno concreto a favore dello sport molisano per i suoi primi 100 giorni

ISERNIA. Il Molise vive una stagione particolarmente interessante per le sue eccellenze sportive. Proprio di pochi giorni fa, ad esempio, è la notizia del doppio argento per i fratelli Maria e Luigi Centracchio, campioni di judo e isernini doc. Ma sono tanti i percorsi di successo di campioni tutti nostrani nelle varie discipline.

È anche per questo che Roberto Di Baggio, candidato al Consiglio regionale del Molise nelle file di Forza Italia con Donato Toma presidente, mette tra i punti focali del suo impegno lo sport, un settore cui è sempre stato vicino a livello personale e politico.

“I bei risultati che i giovani molisani ottengono in diverse discipline non devono passare inosservati - ha dichiarato l’ex assessore - Lo sport è aggregazione, amicizia, spirito di squadra e solidarietà. Contribuisce ad evitare che i nostri ragazzi possano prendere strade sbagliate e stimola a imparare a condividere la vittoria e la sconfitta, formando i ragazzi alle asperità della vita”.

Di Baggio propone quindi interventi concreti, in materia: “La Regione non può restare lontana dal mondo dello sport, che merita attenzione e risorse. Bisogna intervenire sulla legge regionale 26/90, che regola i contributi per la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi, e quantomeno raddoppiare il contributo alle associazioni sportive. È un impegno che intendo portare a termine entro nei primi 100 giorni di mandato, qualora gli elettori volessero darmi fiducia”.

